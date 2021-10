La 30e édition de la Foire à l'innovation se tiendra les 29, 30 et 31 octobre 2021 à Dakar. ‘’Cette foire, dans la lignée des précédentes, se veut un lieu de rencontre et de découverte des innovations dans le secteur de la transformation agroalimentaire féminine au Sénégal. Elle poursuit plusieurs objectifs : valoriser l'innovation dans l'entrepreneuriat féminin dans la transformation agroalimentaire, promouvoir la consommation des produits locaux et naturels, et faciliter la mise en réseau des entrepreneures’’, renseigne une note transmise hier à ‘’EnQuête’’.

D’après la même source, cette troisième édition présentera 70 exposants. Outre les stands, plusieurs ateliers culinaires seront animés par un chef cuisinier et des influenceurs tels que Karelle et Iba, mettant en valeur les produits des exposants.

‘’Un stand d'agriculture urbaine, le toit en vert, initiera à la fabrication du compost, à la plantation de semences, boutures, etc. Les enfants ne seront pas en reste. Un espace leur sera consacré avec des animations sur les trois filières appuyées par le programme. Un premier atelier culinaire, un second d'art plastique, un troisième de micro-jardinage et d'autres encore’’, poursuit le texte.