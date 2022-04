Enabel, une agence belge de développement, organise la 1re édition de la foire Agripreneurs, du 29 mars au 2 avril 2022, à la place du Souvenir de Dakar.

La foire Agripreneurs est une initiative qui entre dans le cadre de l’exécution du Projet d’appui à la réduction de l’émigration rurale dans le Bassin arachidier (Parerba), financé par l’Union européenne. Avec plus d’une cinquantaine de stands et des exposants en provenance des cinq régions d’intervention du projet Parerba, cet événement est un important rendez-vous d’échange et de partage d’expériences pour les producteurs et micro-entrepreneurs agricoles du Sénégal.

"En plus de créer une dynamique de collaboration entre les acteurs agricoles pour faciliter leur accès au marché et améliorer leurs revenus, la foire Agripreneurs se veut être une plateforme de promotion et de valorisation des produits agricoles du Bassin arachidier auprès des consommateurs et adeptes des produits locaux", affirme Régine Debrandere, représentante d'Enabel. Elle ajoute : "La foire Agripreneurs consacrera ainsi quatre journées de rencontre, de partage et de réflexion autour de quatre thématiques majeurs de la chaîne de valeur agricole." L’horticulture, la transformation agroalimentaire, la mécanisation agricole et la maintenance et la gastronomie locale constituent celles-ci.

Ces thématiques seront abordées, à travers une série d’activités interactives telles que les expositions et la vente de produits agroalimentaires, les rencontres B2B et Networking, les ateliers et séances de démonstration, etc. Toutes ces activités se dérouleront avec la participation effective des acteurs clés du secteur agricole du Sénégal.

Ainsi, les coopératives agricoles partenaires et micro-entrepreneurs appuyés par le Parerba, les entreprises au Sénégal évoluant dans le secteur de l’agroalimentaire, les organisations interprofessionnelles de la filière horticole et du secteur de la transformation agroalimentaire, les projets d’Enabel intervenant dans le domaine de l’entrepreneuriat, pour ne citer qu'eux, seront en ligne de mire.

Pour Babacar Dramé, Conseiller technique au ministère de l'Agriculture, ce projet est une réponse efficace pouvant découler à la transformation du "bassin arachidier" en "bassin agricole". Ainsi, il invite les participants à cette foire à mettre l'accent sur la "qualité" pour permettre au Sénégal de mieux se positionner sur le "marché sous-régional, continental et mondial".

MAMADOU DIOP (STAGIAIRE)