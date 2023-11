Le Fonsis a procédé, hier, au lancement de la phase 2 du Women Economic Empowerment Fund (We Fund). Une enveloppe de 10 milliards de francs CFA est dédiée à cette seconde phase pour permettre d'élargir et d'amplifier l'impact du projet.

We Fund ou Fonds d'autonomisation économique des femmes est un fonds de capital investissement sénégalais dédié spécifiquement aux projets et entreprises présentant un impact positif sur l'autonomisation économique des femmes. Après la clôture de la phase pilote qui a financé quatre PME, dont trois dirigées par des femmes, le Fonds souverain d'investissements stratégiques (Fonsis) a lancé, hier, la seconde phase du We Fund pour un montant de 10 milliards de francs CFA.

Lors de son allocution, le directeur général du Fonsis, Abdoulaye Diouf Sarr, a invité les investisseurs privés et institutionnels ayant une forte sensibilité sur la problématique de l’autonomisation économique des femmes à rejoindre le We Fund 2, soit comme investisseur soit comme partenaire technique.

En termes d’impact, il a fait savoir que les investissements réalisés ont permis la création ou le maintien de 309 emplois directs, dont 194 emplois féminins, démontrant ainsi l'effet concret de leur engagement en faveur de l'égalité des sexes. ‘’Il importe également de souligner, poursuit le DG du Fonsis, que les PME financées par le We Fund (phase 1) ont bénéficié d’une assistance technique, notamment en termes de mise en place d’instances formelles de gouvernance et de renforcement de capacités en management et/ou conduite de projet’’.

Selon lui, ‘’fort du succès du We Fund 1, le Fonsis a jugé qu’il était d’une impérieuse nécessité de procéder au passage à l’échelle de cette initiative en vue d’amplifier et d’approfondir son impact sur l'économie nationale’’. D’où, dit-il, "la mise en place du fonds We Fund 2, avec une taille portée à 10 milliards F CFA et un relèvement du plafond d’investissement par PME qui passe à 500 millions F CFA".

Il a aussi informé que le Fonsis a doté "le We Fund 2 d’un montant de six milliards F CFA, mobilisés auprès de la Bad par le truchement du MEPC, dans le cadre plus global du Programme d'appui à l'accélération industrielle, à la compétitivité et à l'emploi (PAAICE)".

Ainsi, la structure qu'il dirige reste plus que jamais déterminée à jouer son rôle de catalyseur du processus de transformation des PME en futurs champions nationaux, à travers des instruments de financement adaptés aux enjeux de la transformation structurelle de l’économie sénégalaise.

"Nous ambitionnons d'investir plus de 8 milliards..."

La directrice des investissements du We Fund, Seynabou Ndiaye, a fait savoir qu'ils ne font pas de dettes ni de garanties. "Nous investissons en capital, c'est-à-dire nous participons dans le capital de la société et nous injectons des fonds propres. La seule façon qu’on a pour récupérer l'argent investi, c'est de faire de telle sorte que l'entreprise réussisse. C'est-à-dire que toutes les prévisions qui ont été faites, qu'on puisse les accompagner pour les réaliser", a-t-elle indiqué.

Madame Ndiaye a fait savoir que le We Fund ne finance pas que les femmes ; il finance aussi des entreprises portées par des hommes. "Ce qui nous intéresse, dit-elle, c'est l'impact que cette entreprise aura sur la condition de vie des femmes, c'est-à-dire la création d'emplois féminins".

Dans la phase pilote, rappelle-t-elle, "nous sommes restés dans le triangle Dakar-Mbour-Thiès. Mais dans cette phase 2, nous souhaitons aller au-delà et faire les 14 régions du Sénégal". D'ici 2027, informe Seynabou Ndiaye, "nous ambitionnons d'investir plus de 8 milliards dans l'économie sénégalaise, de créer plus de 2 500 emplois, dont 60 % d'emplois féminins dans toutes les régions du Sénégal".

En plus de l'impact genre, dit-elle, dans la phase 2, il y a également l'impact environnemental et social. "Nous allons investir dans des projets à faible impact sur l'environnement et des projets rentables", a-t-elle ajouté.

Pour sa part, le secrétaire général du ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Alé Nar Diop, a insisté sur le fait que le We Fund 2 va conférer une certaine priorité non seulement aux PME prenant en compte la dimension genre dans leur politique de recrutement, d’approvisionnement et de rémunération, mais également à celles opérant dans des chaînes de valeur caractérisées par une présence importante des femmes. "Compte tenu de sa forte aspiration d’émergence, notre pays a plus que jamais besoin d’un levier comme le Fonsis pour accélérer le processus de transformation de nos PME en futurs champions nationaux, à travers des instruments de financement de plus en plus innovants et mieux adaptés aux réalités locales", a-t-il souligné.

Pour rappel, le We Fund avait démarré avec un capital initial d'un milliard de francs CFA, entièrement investi.

