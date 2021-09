L'OL va devoir se réinventer avec l'absence longue durée de son meilleur buteur Moussa Dembélé. Mais le club rhodanien peut tout de même compter sur de sacrés arguments offensifs comme Islam Slimani.

Peter Bosz pensait bien avoir trouvé son serial buteur pour la saison. Auteur de quatre réalisations en six matchs de Ligue 1, Moussa Dembélé réalisait une excellente entame de championnat. Malheureusement pour l'attaquant français, une fissure du péroné va l'éloigner des pelouses hexagonales pendant plusieurs semaines. Face à l'ESTAC (3-1) en début de semaine, l'absence de Dembélé ne s'est pas faite trop ressentir.

Mais qu'en sera-t-il sur la durée ? Présent en conférence de presse avant la réception de Lorient au Groupama Stadium, le technicien néerlandais a d'abord écarté l'arrivée d'un joker médical pour assurer la transition. « Non, on a de bons joueurs, donc ça ira. J'étais très déçu pour lui, mais c'est comme ça. Je suis inquiet bien sûr, mais ça fait quelques semaines que je le suis quand je vois le calendrier avec seulement deux jours de repos entre les matchs. Ça va se reproduire, malheureusement », a ainsi lâché un brin résigné l'entraîneur lyonnais.

L'heure d'Islam Slimani

Car l'ancien buteur du Celtic pèse sur les défenses adverses et son absence pourrait être préjudiciable au fil des matchs. « Dans notre système, l'avant-centre court beaucoup, avec ou sans le ballon. Avec Moussa et Islam, on a deux bons attaquants. On va voir comment on fait, on va trouver une solution. Moussa c'est notre meilleur buteur jusqu'ici, il compte beaucoup pour l'équipe. » Islam Slimani justement, va devoir saisir cette opportunité pour s'offrir une place dans le onze façonné par Bosz. Titulaire face à Troyes mercredi, l'international algérien n'a pas trouvé le chemin des filets. Mais ses caractéristiques offrent une palette élargie à son coach.

« Islam peut très bien garder le ballon comme sur le but qu'on a marqué contre Paris. C'est un joueur intelligent avec beaucoup d'expérience, il peut marquer des buts aussi, c'est important pour un avant-centre. Ce ne sont pas les mêmes caractéristiques que Moussa, mais la philosophie de jeu reste la même, offensive, » décrypte ainsi l'ancien entraîneur du Bayer Leverkusen. De son côté, Islam Slimani se tient prêt à prendre ses responsabilités, et ce, avec détermination. « Le plus important c’est physiquement et je me sens très bien, mes matches en sélections m’ont fait du bien et j’ai plus de rythme grâce à ces deux matches. Au fil des matches je me sens de mieux en mieux. Bien sûr, on aurait aimé avoir Moussa avec nous, il est très important pour l’équipe, on peut tous passer par là et j’espère qu’il va reprendre vite. De mon côté, j’espère aider mon équipe ». Prochaine opportunité samedi soir face à Lorient.

FOOTMERCATO.NET