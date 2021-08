Candidat à sa propre succession, Abdoulaye Sow a été réélu, ce vendredi, à la tête de la Ligue sénégalaise de football amateur, pour un troisième mandat. Il sera encore à la tête de l’instance pour les quatre prochaines années. L’Assemblée générale s’est déroulée au Centre international de conférences Abdou Diouf (Cicad) de Diamniadio, hier.

IDRISSA AMINATA NIANG (MBOUR)

Le Cicad a été, ce vendredi, le théâtre de l’Assemblée générale élective de la Ligue sénégalaise de football amateur. L’ensemble des acteurs concernés se sont retrouvés pour désigner celui qui doit présider aux destinées de la structure faitière du football amateur au Sénégal. À cette occasion, deux candidats étaient en lice. Il s’agit d’Ousmane Iyane Thiam, Président de l’ex-Organisme national pour la coordination des activités de vacances du renouveau (Oncav/R) devenu Organisation nationale de gestion des activités de masses (Ongam) et d’Abdoulaye Sow, le président sortant, par ailleurs Ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique.

A la suite des votes, le président de l’AS Kaffrine a été réélu pour la troisième fois successivement à la tête de l’instance pour un mandat de quatre ans. Un suffrage qu’il a remporté sans peine. En effet, sur 386 votants, dont 4 bulletins nuls, Abdoulaye Sow a eu 299 voix contre 83 pour Ousmane Iyane Thiam. Selon M. Sow, ce résultat est un renouvellement de la confiance du monde du football à sa personne. ‘’Pendant un mois, nous avons battu campagne ; nous avons parlé au monde du football et le monde du football nous a manifesté de la plus belle des manières sa satisfaction. Et je crois que ce n’est pas une victoire, car c’est la troisième fois que je suis élu de cette façon à la tête du football amateur’’, s’est réjoui Abdoulaye Sow, à la suite de son élection.

Sur cette lancée, il rappelle que la mission qui l’attend n’est pas nouvelle. ‘’Je considère comme étant une nouvelle responsabilité dans l’exercice de cette passion que j’ai dans le cœur et que je partage avec des millions de Sénégalais’’. Il promet de travailler tous les jours pour satisfaire ces millions de gens qui croient au football.

Mais, précise-t-il, ‘’nous ne pourrons pas le faire seuls. Nous le ferons avec toute l’équipe qui sera mise en place, avec toute la fédération qui sera mise en place demain (ce samedi) et nous pensons, avec l’aide de Dieu, arriver à satisfaire les Sénégalais dans leur écrasante majorité’’.

Abdoulaye Sow décline déjà sa priorité pour ce nouveau mandat : ‘’Le premier chantier, c’est celui qui nous a été indiqué par l’ensemble du monde du sport : c’est la réforme des textes. Nous nous battrons pour que le football amateur ait plus de place dans l’organisation de notre football, plus de place dans les appuis au football et plus de place dans les résultats que nous aurons prochainement. Je crois que le chantier est là et je le partagerai avec le nouveau président de la Fédération sénégalaise de football qui sera mis en place dès demain (samedi)’’, assure-t-il.

Pour sa part, le malheureux candidat, qui ne considère pas son résultat comme une contre-performance, a réitéré sa disponibilité pour son pays et pour le football du Sénégal. ‘’A travers le mouvement navétane, j’ai pu servir mon pays, avec la création de l’Ongam. Vous savez que ce n’était pas facile, mais je me suis battu, on a eu notre reconnaissance. On va continuer à se battre pour que la fédération nous reconnaisse. Mais on va aussi continuer à servir le football sénégalais. Nous sommes là, disponibles à chaque fois que de besoin. Quand on nous convoquera, on viendra avec notre savoir-faire’’, a laissé entendre Ousmane Iyane Thiam.