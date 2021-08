Le Sénégal a été choisi pour organiser la 12e Conférence des ministres en charge de la Formation professionnelle et de l’Emploi de la zone UEMOA. Pour réussir cette grande organisation prévue au mois d’octobre, des experts venus des états membres de l’Union se sont retrouvés pour balayer le terrain.

Les experts de sept pays membres, sur les huit de l’UEMOA, en plus de ceux de la Côte d’Ivoire qui ont assisté par visioconférence, se sont donné rendez-vous le 15 octobre prochain pour leur première réunion de préparation de la 2e Conférence des ministres en charge de la Formation professionnelle et de l’Emploi de l’UEMOA prévue au Sénégal.

Selon le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion du Sénégal, ‘’les réflexions qui seront engagées lors des sessions de cet atelier, permettront de définir toutes les opportunités qu’offrent les transformations digitales, dans un contexte de priorisation de la formation professionnelle et technique pour le renforcement du capital humain avec son corollaire : la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée pour l’emploi’’.

En effet, indique Dame Diop, ‘’le thème choisi, ’Transformation digitale et formation professionnelle : enjeux et défis pour l’employabilité et l’insertion des jeunes dans l’espace UEMOA’, porte sur un pilier solide et incontournable sur lequel les pays de l’espace peuvent s’appuyer pour apporter des réponses pertinentes et structurantes aux questions liées à l’emploi et à la formation professionnelle’’.

Sur cette lancée, le ministre, qui estime que les transformations digitales portent dans leur dynamique un nouveau paradigme, ajoute : ‘’Support universel dans la diversité de son contenu, le numérique offre une palette assez large de possibilités en matière de traitements automatisés et de diversification des contextes d’apprentissage’’. D’ailleurs, poursuit le ministre, ‘’la stratégie ’Sénégal numérique 2025’, qui s’inscrit dans la lignée du Plan Sénégal émergent, est une réponse prospective du Sénégal aux défis de l’économie numérique dans les domaines de l’emploi et de la formation. La vision de cette stratégie est formulée ainsi : En 2025, le numérique pour tous et pour tous les usages au Sénégal avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant’’.

Pour lui, les indicateurs d’un écosystème performant se mesurent sans nul doute dans leur capacité à générer des opportunités par l’exploration des potentialités d’emploi à travers la formation qualifiante. Dans ce sens, ‘’les réformes jusqu’ici initiées dans les pays de l’UEMOA en matière d’emploi, de formation professionnelle et technique n’ont pas toujours apporté les réponses adéquates aux besoins d’employabilité et d’insertion professionnelle de plus en plus forts de la jeunesse. Bien plus, ces réformes n’ont pas réussi à freiner le chômage et le sous-emploi des jeunes, qui ont pris ces dernières années des proportions inquiétantes, au point de devenir le principal facteur de risque de déstabilisation de nos pays. En réponse, plusieurs initiatives aux niveaux régional et sous-régional ont été entreprises’’, a estimé Dame Diop.

C’est pour cette raison qu’il considère que ‘’la conférence de Dakar de cette année 2021, doit s’inscrire dans la continuité des conférences précédentes, en vue de consolider les acquis, tout en ouvrant de nouvelles pistes de travail’’.

Dans la foulée, une deuxième réunion sera organisée les 12, 13 et 14 octobre 2021, pour permettre de mettre à niveau toutes les dispositions prises dans cette première session. ‘’Les experts ont fini de travailler. Ils vont affiner ce travail pour le rendre beaucoup plus opérationnel dans une deuxième réunion des experts, à la veille de la Conférence des ministres au mois d’octobre. Et le 15 octobre, j’aurai l’honneur d’accueillir mes homologues ministres de l’Emploi et de la Formation professionnelle des pays de la zone UEMOA, pour faire le point sur les propositions des experts’’, a annoncé le ministre Dame Diop.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)