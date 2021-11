Certains leaders politiques africains de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle bénéficient, depuis hier, d’une formation sur la transformation digitale.

Dans le cadre de la transformation digitale, des responsables et décideurs africains en enseignement et formation technique et professionnelle (EFTP) participent depuis hier à une formation portant sur l’enjeu de l’intégration du digital dans l’EFTP et dans les systèmes de développement des compétences en Afrique. Cet atelier régional s’inscrit dans une initiative panafricaine et regroupe plus d’une cinquantaine de décideurs du Burkina Faso, de la Guinée, du Mali, du Sénégal, de la Gambie, du Ghana et du Liberia.

De l’avis du directeur de l’Unesco, Dimitri Sanga, ‘’la transformation digitale de l’enseignement technique et la formation professionnelle est porteuse d’accélération de la croissance économique. A travers cette initiative, l’Unesco et ses partenaires envisagent d’accompagner les pays africains à mettre en place l’écosystème qui permettra aux économies africaines d’être compétitives dans un contexte de mondialisation et de digitalisation de l’économie mondiale’’.

Le but de la formation est de permettre aux jeunes en formation d’acquérir les compétences technologiques qui leur permettent d’être utiles et immédiatement employables. Du mois de juin à août 2021, l’Unesco a conduit, en ligne, la formation de la première cohorte des leaders sur l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et stratégies des Tic et du digital dans l’EFTP et les systèmes de développement des compétences. Cette formation a connu la participation effective des sept pays africains précités avec un taux de réussite de 60 %. Les meilleurs ont été sélectionnés pour participer à l’atelier régional en présentiel, du 2 au 4 novembre 2021.

Ils auront pour mission d’être des ambassadeurs capables de soutenir et promouvoir la vision de l’initiative dans leurs pays respectifs, à travers la mise en place des réseaux nationaux opérationnels et pérennes. Cet atelier se veut ainsi la consolidation des résultats et l’institution des réseaux nationaux qui vont porter le plaidoyer de l’EFTP. Dans ce dessein, dans chaque pays, une équipe de trois personnes a été sélectionnée pour participer à la rencontre de Dakar, afin de constituer le secrétariat technique du réseau national.

Selon Dimitri Sanga, à l’issue de l’atelier, ‘’le noyau de ce réseau national portera les activités pour la transformation digitale de l’EFTP au niveau de vos pays. Ces réseaux nationaux constituent aussi les nœuds sur lesquels s’édifiera le réseau panafricain’’. Il s’agira, durant cette formation, de doter les participants des compétences nécessaires pour être des maîtres formateurs, afin qu’ils soient en mesure de faciliter la formation des dirigeants dans leurs pays respectifs, de leur donner les compétences nécessaires pour faire partie de l’équipe technique afin de mener à bien la phase d’assistance technique de l’initiative dans leur pays. Ce sera également l’occasion de recueillir les contributions et les commentaires des participants pour améliorer le contenu technique des modules de formation et d’assurer l’adhésion et le partage de la vision ainsi que des objectifs de l’initiative avec les participants.