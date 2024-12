Forum de Keur Massar

La première édition du Forum international sur l’économie sociale et solidaire pour le développement durable de Keur Massar aura lieu du 19 au 21 décembre au Centre international de conférence Abdou Diouf. Selon le président du conseil départemental de cette partie de la banlieue dakaroise, l'objectif est de booster l'économie pour répondre aux défis qui secouent le 46e département.

D’après le Pr. Babacar Guèye, plus de 600 invités sont attendus pour cette première édition. La cérémonie officielle d'ouverture sera présidée au nom du chef de l’État par Ousmane Sonko, Premier ministre. Il s'ensuivra d’importants panels animés par des experts internationaux dans le domaine de l’économie sociale et solidaire et du développement durable ainsi que par le ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire.

Il s’agira notamment de débattre du plan de développement durable départemental élaboré en collaboration étroite avec l’Agence régionale de développement, les conseillers départementaux et tous les acteurs majeurs du département de Keur Massar. Ce plan de développement départemental, estimé à 34 566 000 000 F CFA, s’articule autour de six axes : l’amélioration et l’accès aux services sociaux de base doté d’une enveloppe de 10 335 000 000 F CFA ; le renforcement de la dynamique économique territoriale (12 370 000 000 F CFA) ; la préservation de l’environnement et prise en compte des dimensions transversales (9 610 000 000 F CFA) et le renforcement des capacités de pilotage de la collectivité territoriale (2 250 000 000 F CFA).

‘’Toutefois, confrontés à des ressources limitées pour atteindre les objectifs de développement durable, nous nous sommes rapidement orientés vers le partenariat et la coopération. C’est ce qui nous a permis de signer des conventions de partenariat. Cette convention de partenariat avec le ministère de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire a abouti à l’organisation d’un forum international sur l’économie sociale et solidaire pour le développement durable de Keur Massar", a souligné, hier, le Pr. Gueye face à la presse.