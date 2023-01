L’édile de la commune de Kolda, Mame Boye Diao, compte œuvrer pour la valorisation du capital humain, à travers la promotion de l’emploi et de l’entrepreneuriat. Ceci pour accompagner les efforts de l’État dans la recherche de solutions au problème d’insertion et d’employabilité des jeunes.

‘’La problématique du chômage des jeunes et des femmes est un défi majeur qu’il faut relever. Et pour y arriver, elle exige une démarche stratégique pertinente intégrant la mise en place d’un cadre de politiques publiques cohérentes, adaptées et inclusives axées sur la croissance et l’emploi, afin de créer les conditions pour une insertion des jeunes dans le tissu économique de la commune’’, a dit Mame Boye Diao. C’était au cours d’un forum sur l’emploi des jeunes initié pour étudier la question de l’emploi dans sa localité et les possibilités d’y remédier avec les acteurs clés.

Pour lui, dans ce contexte d’incertitude, certains jeunes ne peuvent pas acquérir des compétences techniques et professionnelles adéquates qui leur permettent de trouver un emploi productif. D’où le thème ’’L’employabilité des jeunes et des femmes de Kolda’’. Il se dit conscient que ‘’les pouvoirs publics ne peuvent pas, à eux seuls, résoudre le défi de l’emploi. C’est pourquoi j’ai créé à travers ce forum des synergies d’action entre l’État, le secteur privé, les organisations de jeunesse et sa collectivité territoriale’’.

‘’Mon action s’inscrit dans une démarche de soutien à l’employabilité des jeunes et aux acteurs économiques de leur territoire. Et mon initiative d’organiser ce forum de deux jours centré sur le thème de l’employabilité des jeunes et des femmes de la commune de Kolda va dans ce sens’’.

Pour l’édile de Kolda, la région du Fouladou regorge de potentialités immenses et a l’opportunité de compter sur une jeunesse talentueuse, ingénieuse et agile. ‘’La jeunesse est la pierre angulaire d’un développement durable et harmonieux. Et pour assurer cette mission, elle doit être engagée au service de sa communauté. Nous avons compris avec justesse que l’accès à l’emploi et les opportunités d’entrepreneuriat pour les jeunes nécessitent un certain accompagnement constant. Par conséquent, une attention particulière sera accordée à l’entrepreneuriat, afin que nous arrivions à densifier le tissu économique de notre ville’’, a-t-il soutenu.

Il a ajouté qu’en mobilisant ‘’les uns et les autres, accompagnés par les structures de l’État dans une parfaite complémentarité, nous pourrons apporter les réponses concrètes. À travers ce forum, j’exprime ma ferme volonté d’agir toujours à améliorer le sort de la jeunesse Koldoise’’.

D’ailleurs, ce forum a permis aux jeunes du Fouladou de s’exprimer librement et de donner leur point de vue pour aider à améliorer l’existant. Ils ont échangé avec l’ensemble des acteurs clés sur les difficultés qu’ils rencontrent dans le cadre de leur recherche de la première opportunité de travail. Le maire envisage d’accompagner les efforts de l’État dans la recherche de solutions aux problèmes d’insertion et d’employabilité des jeunes de sa localité, afin de pérenniser cette dynamique.

Venu présider ce forum, le ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat a félicité le maire Mame Boye Diao, pour son initiative de promouvoir l’emploi et l’entrepreneuriat à Kolda, mais aussi et surtout pour son soutien à la politique du président de la République Macky Sall.

Papa Malick Ndour a réaffirmé que l’État, à travers, le ministère qu’il dirige sera aux côtés du maire de Kolda avec le pôle Emploi pour l’aider à accomplir sa mission. ‘’Ce qui permettra de lutter efficacement contre la pauvreté, l’oisiveté et la délinquance dans le Fouladou’’, a-t-il dit.

NFALY MANSALY