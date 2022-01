La grande vedette du Fouta, Abou Djouba Deh, a décidé d'apporter son soutien à la liste Dental Guédé, conduite par Oumar Baba Ba, le président du Mouvement citoyen pour le développement économique et social (MCDES-Madiba). ‘’Le méga-artiste foutanké’’ a marqué de sa présence, hier, le meeting tenu à Diambo-Soubalo et au cours duquel il a donné les raisons de son ralliement. Originaire de la commune voisine de Ndiayène Penda, il n'en a pas moins jugé utile de rappeler qu'il a été le premier artiste foutanké à chanter dans le cortège du candidat Macky Sall, alors dans l'opposition. ‘’Ce qui nous intéresse en tant qu'artiste, est de voir des hommes et femmes mobilisés pour défendre les intérêts et l'essor des populations’’. Du baume au cœur sans doute de la liste Dental Guédé. Sa prestation d'hier a été une vraie poussée d'adrénaline chez le public de Djambo.