Buteur ce week-end contre Clermont après seulement un mois en Moselle, l’attaquant sénégalais Idrissa Guèye rejoint une longue liste de joueurs passés par Génération Foot et par le FC Metz. Ce partenariat, qui date de plusieurs décennies, continue de définir les bases du football de notre sélection.

Pour la énième fois de la saison, le FC Metz est porté par ses Sénégalais. Le 8 février, dans le cadre de la 22e journée de Ligue 2, le club de la Moselle, 3e du championnat, accueillait le 13e, Clermont Foot. Au coup d’envoi, quatre joueurs sénégalais sont alignés par le coach messin Stéphane Le Mignan. Dès la 4e mn, le champion d’Afrique U20 et vainqueur du Chan Pape Amadou Diallo allume la première mèche. Il inscrit son cinquième but de la saison. À la 18e, il est imité par le meilleur buteur du club, le néo-international A Cheikh Tidiane Sabaly. L’ancien joueur de Pau FC porte son total à 10 réalisations en Ligue 2 et se repositionne à la 2e place des meilleurs artificiers du championnat.

Au retour des vestiaires, Clermont Foot réduit la marque à la 53e mn. Mais le FC Metz va tuer tout suspense à la 69e mn en inscrivant un troisième but par le biais de la nouvelle recrue offensive Idrissa Guèye. D’une belle frappe sans contrôle à l’entrée de la surface, le jeune attaquant de 18 ans ne laisse aucune chance à son compatriote Massamba Ndiaye. Le FC Metz s’impose sur le score de 3 buts à 1. Le club messin se replace dans la course à la montée avec seulement cinq points de retard sur le leader Lorient.

Des airs d’un futur grand

Idrissa inscrit son deuxième but en cinq rencontres de Ligue 2. Au-delà de sa superbe réalisation, le natif de Mbour a fait étalage de tout son talent durant les 89 minutes qu’il a disputées. Rapide, technique, bon dans les airs, doté d’une belle frappe de balle et véritable renard devant les buts, Idrissa Guèye est la nouvelle trouvaille du FC Metz issue de Génération Foot. Il fait partie des centaines de talents qui ont fait ce chemin (GF vers Metz) depuis le début de ce partenariat en 2003.

Mais le jeune attaquant dispose de plusieurs qualités qui le différencient de ses prédécesseurs et le rendent spécial. À seulement 18 ans, l’international U20 fait preuve d’une certaine maturité et dispose déjà d’une large palette. Très présent dans la surface adverse, Idrissa s’impose facilement face aux défenseurs lors des duels. Du haut de son 1m88, il remporte la majeure partie de ses duels aériens (52 %). Malgré sa taille, Idrissa Guèye est aussi très mobile. Il effectue plusieurs courses dans un match et participe au jeu de son équipe. Bien qu’il ne touche pas beaucoup de ballons, l’ancien joueur de Génération Foot sait maximiser le peu d’occasions qu’il se crée.

Avant d’arriver au FC Metz, l’ancien international U17 a brillé dans le championnat du Sénégal et dans les équipes de jeunes du Sénégal. Champion du Sénégal avec GF à seulement 16 ans (2022-2023), le natif de Mbour est devenu un élément incontournable de l’effectif grenat la saison d’après. Malheureusement, il se fracture la jambe gauche lors de la 20e journée de Ligue 1 sénégalaise, le 20 avril 2024, au stade Mawade Wade de Saint-Louis. Cette blessure va le tenir éloigné des terrains pendant six mois. En deux saisons avec Génération Foot, Idrissa a inscrit 12 buts en 26 rencontres de Ligue 1, dont quatre buts sur ses quatre derniers matches durant la saison dernière avant sa grave blessure. Avec les sélections U17 et U20, le jeune attaquant va aussi marquer son empreinte. Absent de la Can U17 victorieuse du Sénégal, Idrissa est de la partie pour la Coupe du monde U17 en novembre 2023. Muet au premier match lors de la victoire 2-1 des Lionceaux, il va inscrire un triplé retentissant face à la Pologne. Trois buts où il montre ses qualités de renard des surfaces. Deux buts du pied à bout portant et un but de la tête pour permettre au Sénégal de s’imposer sur le score de 4 buts à 1. Malheureusement, les poulains de Serigne Saliou Dia vont s’incliner en huitièmes de finale contre la France. Avec les U20, Idrissa va aussi mener l’équipe à la médaille de bronze aux Jeux africains à Accra en mars 2024, avec 3 buts en 4 rencontres.

Sur des traces bien sûres

Il est sans doute prématuré de dire qu’il va postuler pour une place de titulaire en sélection A, mais Idrissa Guèye dispose de qualités pouvant lui permettre de figurer sur la liste de Pape Thiaw dans les mois à venir, s’il continue de performer à ce niveau en Ligue 2 et permettre à Metz d’assurer une montée dans l’élite. Il est doté d’un mental remarquable pour son âge, car il a réussi à revenir au haut niveau après une si longue et pénible blessure. Son profil est un mélange d’Habib Diallo (renard des surfaces) et Nicolas Jackson (avaleur d’espaces). Malgré son jeune âge, il mérite d’être testé lors des matches amicaux. D’ici le mois de juin, Idrissa aura réussi à récupérer la totalité de ses qualités physiques et pourra prétendre à intégrer la Tanière.

Il ne va pas être dépaysé puisqu’il va venir allonger une longue liste de jeunes pépites issues de l’académie Génération Foot au sein de l’équipe nationale. Lamine Camara (AS Monaco, 21 ans) Pape Matar Sarr (Tottenham, 22 ans) sont les derniers jeunes joueurs à se faire une place en équipe nationale. Ces deux internationaux ont réussi là où beaucoup d’autres de leurs devanciers ont échoué. Porter le poids de la casquette “espoir” et franchir un à un les étapes. Lamine et PMS ont remporté les trois derniers titres de meilleur espoir du continent. Le premier nommé est l’un des meilleurs à son poste en Ligue 1 française et le second est titulaire dans un des meilleurs clubs de Premier League. Ils sont les porte-étendards de la formation GF-FC Metz et perpétuent aussi une tradition bien préservée ou du moins de la tradition la plus préservée du paysage footballistique sénégalais.

Un système plus que parfait

Avant même l’arrivée de Génération Foot, l’histoire d’amour entre le FC Metz et le Sénégal a démarré avec Jules François Bocandé. En 1986, le natif de Ziguinchor avait terminé meilleur buteur de Division 1 (ancien nom de la Ligue 1). Mais depuis 2003, l’alliance entre Génération Foot et le FC Metz n’a pas cessé de fournir au football sénégalais des joueurs de haut niveau. Sur les dix dernières années, la majeure partie des cadres de l’équipe nationale A sont issus de ce partenariat. Difficile de noter un regroupement de la sélection A sans un joueur formé à Génération Foot et poli au FC Metz. Déjà dans le groupe des champions d’Afrique 2022, quatre joueurs ont bénéficié de cette alliance (Sadio Mané, Habib Diallo, Ismaïla Sarr et Pape Matar Sarr). Sadio en est sans doute la plus grande réussite. Double Ballon d’Or africain, deuxième au Ballon d’Or France Football, champion d’Afrique, vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection est de loin le joueur sénégalais le plus couronné. Passé par le Red Bull Salzbourg, Southampton, Liverpool, le Bayern Munich et actuellement Al-Nassr, le n°10 sénégalais incarne parfaitement la réussite de ce partenariat. L’investissement a été plus que rentable pour GF et le FC Metz. La plus-value est remarquable.

Comme Sadio, Habib Diallo a aussi énormément servi au club grenat. Plusieurs fois meilleur buteur du club, Diafra Sakho est l’un des premiers joueurs à faire le chemin de Génération Foot au FC Metz. Le natif de Guédiawaye rejoint le club de la Moselle en 2007. Il va terminer meilleur buteur de Ligue 2 en 2014 et faire son bonhomme de chemin en Premier League et porter le maillot de la sélection sénégalaise. Ismaïla Sarr est aussi une des récentes réussites de ce partenariat et sans doute le premier gros diamant brut. Le champion d’Afrique 2022 a ébloui le championnat du Sénégal de par sa précocité et ses qualités athlétiques. Il rejoint la France à ses 18 ans et s’impose très vite comme un véritable espoir. International sénégalais avant ses 19 ans, Ismaïla Sarr est aujourd’hui un vrai taulier en équipe nationale et fait les beaux jours de Crystal Palace en Premier League. La qualité de détection et de formation au sein de Génération Foot soutenue par les investissements du FC Metz garantit au Sénégal de nombreux internationaux dans les différentes catégories en sélection. En 2023, les deux entités ont prolongé leur partenariat jusqu’en 2033. Ceci assure au football sénégalais et au FC Metz beaucoup d’autres satisfactions.

MAMADOU KANE