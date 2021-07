Le général de brigade Thiaca Thiaw a été nommé, hier, par décret, haut-commandant en second de la gendarmerie nationale et sous-directeur de la Justice militaire. Dans le même temps, l’ancien gouverneur du palais, le général de brigade Daouda Diop, hérite de la gendarmerie mobile.

Une dizaine de jours après l’installation du nouveau haut-commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire, le général de division Moussa Fall, la nouvelle équipe dirigeante de la gendarmerie nationale continue de se structurer. Le président de la République a signé, hier, le décret 2021-938 qui nomme le général de brigade Thiaca Thiaw Haut-Commandant en second de la Gendarmerie nationale et sous-directeur de la Justice militaire.

Né le 20 octobre 1964, le tout nouveau n°2 de la gendarmerie est docteur en droit et spécialiste des questions de protection des droits humains, de paix, conflits armés et sécurité, ainsi que des problématiques de bonne gouvernance et de stabilité en Afrique. Il est, en outre, diplômé du Collège des affaires de sécurité internationale de la National Defense University de Washington.

Au sein de la grande maréchaussée, il a déjà occupé plusieurs postes de commandement. A l’international, il a plusieurs fois été envoyé en mission de maintien de paix de l’ONU en République démocratique du Congo et en Haïti. Il était jusqu’ici le commandant de la gendarmerie mobile.

Il est officier dans l’Ordre national du lion. Le général de brigade Thiaca Thiaw a aussi écrit des ouvrages. Il est l’auteur de ‘’La protection des infrastructures, ressources et activités d’importance vitale, législation et pratique au Sénégal’’ et ‘’La protection internationale des Droits de l’homme dans les situations de crise en Afrique : le droit à l’épreuve des faits’’.

L’autre nomination d’envergure concerne le désormais ex-gouverneur du palais de la République qui retourne à l’Etat-major. En effet, en sus d’avoir été nommé dans la 1re section active des cadres de l’État-major de la gendarmerie nationale, au grade de général de brigade, hier, Adama Diop hérite de la gendarmerie mobile.

Il est aussi lieu de préciser qu’il a géré, pendant longtemps, l’Administration pénitentiaire. Il est dépeint comme une personne rigoureuse, correcte et très serviable.

On apprend aussi que le général Meissa Cellé Ndiaye, né en 1961, est nommé dans la 1re section active des cadres de l’État-major de la gendarmerie nationale, au grade de général de brigade.

Le colonel Adama Guèye, ancien adjoint administration logistique au Haut-Commandement de la gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire, est nommé gouverneur du palais de la République.

