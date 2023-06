Un déjeuner de presse de lancement de la collaboration entre le Projet d’appui à la gestion des finances publiques et la société civile a été organisé par l’USAID, hier à Dakar, à l’hôtel Pullman. L’objectif est de soutenir le gouvernement du Sénégal et les organisations de la société civile sur l’exécution du budget et la mise en œuvre des politiques publiques.

Le Sénégal a entamé son processus de mise en œuvre des réformes des finances publiques, initiées par l’Union économique et monétaire ouest-africaine. C’est dans ce sillage que l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), à travers son Projet d’appui à la gestion des finances publiques, collabore avec des organisations de la société civile sénégalaise pour plus de transparence et une meilleure participation des citoyens au processus budgétaire du Sénégal. Le groupe USAID a tenu, hier, un déjeuner de presse de lancement de la collaboration entre le Projet d’appui à la gestion des finances publiques et la société civile.

Au cours du panel, le chef de projet, Jean-Marc Lepain, a souligné que ce dialogue est très important pour que les autorités étatiques puissent informer le citoyen du dispositif budgétaire. Ce projet a été mis en place le 3 janvier 2022 pour appuyer, durant quatre ans, le gouvernement du Sénégal dans sa gestion des finances publiques. L’appui repose sur l’opérationnalisation des réformes des finances publiques, l’amélioration de l’efficacité des dépenses, la transparence et l’engagement des citoyens pour une croissance économique.

À ce titre, dans son intervention, M. Lepain a cité les trois objectifs du projet, à savoir : une amélioration de la transparence et la participation du public au processus budgétaire ; le renforcement de l’efficacité de l’exécution du budget avec un appui au gouvernement du Sénégal, dans le but de générer davantage de recettes publiques, et le renforcement de l’efficacité des contrôles externes et internes.

Dans ce sens, le représentant de la Direction générale du Budget (DGB), Mamoune Diop, a souligné que son département travaille pour mettre à la portée des citoyens les informations nécessaires. Il a évoqué les enjeux de la transparence budgétaire et la collaboration entre acteurs étatiques et non étatiques dans le processus budgétaire. Pour lui, la transparence budgétaire est un facteur déterminant du bon fonctionnement du système de gestion des finances publiques. ‘’Cette transparence budgétaire permet au gouvernement de rendre compte’', dit-il.

Cette notion a fait l’objet de discussions durant toute la conférence. En effet, explique Mamadou Mansour Diagne, responsable composante I : Transparence et participation du public au processus budgétaire, ce projet est un long processus très constructif et les activités qui l’accompagnent vont faciliter l’interaction entre l’État et la société civile. Pour mener à bien le projet, l’USAID a fait appel aux organisations de la société civile.

D’après Mansour Diagne, 10 organisations de la société civile ont été retenues sur la base de critères rigoureux. Un des critères de sélection repose sur la qualité des actions posées. Toutes les 10 organisations de la société civile ont été présentes au panel. Chaque organisation a déroulé ses activités prévues. Il s’agit du consortium Alphadev/AJD Pastef, de l’Association nationale pour l’alphabétisation et la formation des adultes (Anafa), d’Enda Ecopop, du Forum civil, du Lead Afrique francophone, du consortium Legs Africa, de l’Union des radios associatives et communautaires, de l’Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique (Osidea) et du Réseau citoyen pour la transparence budgétaire (RCTB).

Dans ce projet, 732 millions F CFA sont octroyés au Sénégal, pour appuyer la réalisation de 23 activités de façon technique et financière de la société civile, entre autres, du grand public, des acteurs communautaires, des groupements de femmes et de jeunes, des élus locaux, des parlementaires, etc.

Cette collaboration, selon M. Diagne, permet de renforcer l’information au public et l’engagement des citoyens. Cet appui s’articule autour de trois composantes : améliorer la transparence et la participation du public au processus budgétaire, améliorer la programmation, la préparation, l’efficacité de la mise en œuvre du budget et la gestion de la réforme comptable.

Selon M. Lepain, le projet USAID appui à la gestion des finances publiques intègre également des priorités transversales que sont : le leadership du gouvernement du Sénégal, la prise en compte de l’aspect genre, en particulier les femmes et les jeunes, la durabilité et la gestion du changement de programme. La Direction générale du Budget (DGB), le Projet de coordination des réformes budgétaires et financières (PCRBF) du ministère des Finances et du Budget et la Direction de la Promotion de la bonne gouvernance (DPBG) du ministère de la Justice ont été présents à la conférence.