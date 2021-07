Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement a procédé, avant-hier, au lancement de l’étude d’élaboration d’un important outil de planification et d’aide à la prise de décision pour une bonne gestion des ressources en eau, en l’occurrence les Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage).

Selon Serigne Mbaye Thiam, l’adoption d’une stratégie nationale de développement durable constitue un jalon essentiel qui témoigne de la prise en charge précoce, par le Sénégal, de la lancinante question liée à la prise en compte effective des problématiques d’environnement et de changements climatiques dans la conception, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des politiques de développement. Cette option stratégique, poursuit le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, revêt surtout une importance majeure pour le secteur de l’eau.

L’objectif principal des Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) est d’organiser le passage du mode de gestion jusque-là peu durable des ressources en eau vers un mode de gestion structuré et discipliné autour de l’eau et fondé sur les principes et règles de la Gestion intégrée des ressources en eau (Gire).

Cet important outil de planification, confie le ministre, permet également d’améliorer la maîtrise et la qualité de l’eau, les conditions de protection et de conservation de la ressource ainsi que les capacités d’arbitrage entre usages. Ce qui justifie la nécessité de son appropriation par tous.

Ces Sdage permettront également aux décideurs de conduire des politiques multisectorielles de façon équilibrée et équitable entre les différents usages. Leur mise en place et l’opérationnalisation permettront, à terme, d’atteindre plusieurs résultats importants. Il s’agira du diagnostic de la situation actuelle concernant les ressources et les besoins en eau, et les contraintes du secteur, de l’élaboration d’un plan d'action jusqu'à l'horizon 2030, pour pallier les énormes carences ressenties dans le secteur et l’élaboration d’une étude prospective à l’horizon 2050.

Maintien d’un équilibre durable entre les ressources et les besoins

En outre, renseigne Serigne Mbaye Thiam, l’eau est l’une des grandes préoccupations, compte tenu de la série d’enjeux auxquels est confronté le secteur : la rareté, la disparité dans la répartition spatiale, le caractère aléatoire des pluies, les pollutions, la vulnérabilité des ressources en eau, aggravés par les changements climatiques, mais aussi les conflits d’usage actuels ou potentiels que posent leur exploitation avec la dégradation de leur qualité, l’iniquité dans l’accès à la ressource en eau entre les zones et les différentes activités socio-économiques.

Le contexte de précarité de la ressource couplé à l’augmentation de la demande en eau pour le développement économique du pays nécessite donc la recherche et le maintien d’un équilibre durable entre les ressources et les besoins, sans négliger les fonctions environnementales de l’eau, à travers une planification judicieuse et concertée des ressources en eau. Pour garantir la durabilité de celles-ci, la Gestion intégrée des ressources en eau (Gire) doit être promue.

‘’Conscient des enjeux de l’eau et de sa fonction dans le développement économique et social, l’Etat du Sénégal a pris la pleine mesure de s’inscrire dans cette approche. Pour réaliser cet objectif de développement intégré et durable des ressources en eau du pays, l’Etat du Sénégal s’est doté d’un Plan d’action de gestion intégrée des ressources en eau (Pagire). Cet instrument de planification et les études subséquentes promeuvent une gestion par bassin pour une meilleure efficacité. A ce titre, le territoire national est découpé en des territoires de l’eau avec 5 unités de gestion et de planification (UGP) subdivisées en 28 sous-UGP’’, a confié le ministre.

Ces territoires de l’eau, poursuit-il, constituent des entités géographiques ayant des conditions homogènes sur le plan des ressources en eau, aussi bien souterraine que de surface.