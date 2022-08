Pour mener à bien son plan de développement quinquennal, la mairesse de la commune de Golf-Sud a lancé le Pact. Ce dernier est le Programme animateur en coaching territorial. Il est un plan d’accompagnement développé par le département coaching territorial des comités gouvernements locaux unis d’Afrique.

L’objectif est de faciliter l’accélération des dynamiques de développement, de la gouvernance et de la décentralisation dans les territoires. Avec une approche participative et inclusive, il s’appuie sur les ressources humaines locales, ainsi qu’aux potentiels locaux. En effet, ce sont des jeunes acteurs du développement qui seront formés.

En outre, ce programme vise à promouvoir l’employabilité et l’insertion des jeunes, à accélérer les dynamiques du territoire et établir des sociogrammes territoriaux pour affiner davantage la mise en œuvre des politiques publiques de développement avec la démarche coaching territorial. Selon Khadija Mahecor Diouf, l’expérience a montré que c’est souvent la difficulté de dialogue et de mise en synergie des acteurs qui freine l’enclenchement de la dynamique du développement, même si le territoire recèle des ressources importantes et des forces vives mobilisables.

Il est donc important de s’attacher à l’analyse et à la compréhension des comportements et attitudes qui sont à la base des plus grandes réussites comme des plus grandes résistances dans la mise en œuvre des changements souhaités.

...Golf-Sud, poursuit-elle, est l’une des cinq agglomérations de la ville de Guédiawaye, avec une population essentiellement jeune (65 %) estimée à 118 950 habitants sur une superficie d’environ 5 km2. Elle est la plus grande commune du département de Guédiawaye. ‘’Avec ce programme, 35 jeunes de la commune ont été renforcés en ressources humaines en les équipant d’outils théoriques et pratiques d'animation territoriale, tout en consolidant leurs compétences et les accompagner à mener des actions concrètes dans leur territoire.

Il a été question aussi, avec ce programme, d’accompagner les projets et programmes de la commune de Golf-Sud, former et promouvoir l’employabilité et l’insertion de 35 jeunes acteurs de développement, accompagner les dynamiques dans les 32 quartiers de la commune, traiter six thématiques avec l’approche coaching territorial dans le court terme et établir six sociogrammes territoriaux et six plans d’action. Nous avons eu plus de 100 jeunes qui ont demandé à intégrer la formation.

Un choix a été fait sur la base d'entretiens qui se sont déroulés. Nous avons décidé, en tant que maire, de donner corps à cette dimension de notre vision pour la gestion de la collectivité. C'est dans ce sens que nous avons initié cette formation pour choisir des jeunes engagés dans le devenir de leur commune, pour leur donner l'opportunité de pouvoir bénéficier de cette expérience qui nous arrange pour pouvoir aller à un engagement citoyen très fort qui se réalisera par d'identification de tous les acteurs qui sont nécessaires pour pouvoir porter tous les projets et programmes que nous aurons à définir durant mon mandat’’, a indiqué l’édile.