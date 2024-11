Dans le département de Gossas, le seul siège en compétition a été remporté par Adama Diallo, candidat titulaire d’Andu Nawlé/La marche des territoires. Enfant du terroir, ancien collaborateur du président Macky Sall et brillant énarque, quand on y regarde de plus près, la victoire de M. Diallo est tout sauf volée.

Lors de la bataille législative, Pastef a dominé les débats, raflant tout ou presque sur son passage. Même la nouvelle opposition, entre Takku Wallu Sénégal, Sàmm Sa Kaddu, Jàmm Ak Njerign, etc., n'a pu se contenter que de quelques miettes. Mais à l'issue de cette razzia ‘’pastefienne”, un “exploit”, signé Adama Diallo, nous est parvenu du département de Gossas. Le maire de la localité, parti sous la bannière d’Andu Nawle/La marche des territoires, a remporté l'échéance avec 10 379 voix contre 9 385 pour la mouvance présidentielle.

A priori, ce résultat pourrait s'apparenter à une prouesse. Cependant, tout semblait écrit.

Prodigieux et studieux

Le désormais député-maire de Gossas, du haut de ses 51 ans, a fait ses études élémentaires à l'école Samba Yomb de Gossas. Après le certificat et l'entrée en sixième, il intègre le CEM Khar Kane où il décroche son BFEM. À cette époque, Gossas ne disposant pas encore de lycée, Adama s'installe à Guédiawaye où il intègre le lycée Seydina Limamoulaye pour le cycle secondaire, en série E.

Le baccalauréat en poche, il va à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour suivre des études au Département de mathématiques et physique-chimie. Après son Dues 2, Adama passe le concours d'entrée à l'EFI de Louga. Il est affecté dans le Sénégal oriental, plus précisément à Missirah, puis à Gouloumbou avant de revenir à l'école élémentaire de Pikine 27. Ayant obtenu tous les diplômes possibles dans l'enseignement, il change de fusil d'épaule, en s'inscrivant et en réussissant le prestigieux concours d’entrée à l'ENA cycle B option Administration générale.

L'édile de Gossas sort de cette école de renom comme secrétaire d'administration et est affecté au ministère de la Décentralisation et de la Coopération internationale où il occupe le poste de chef du Bureau de la coopération internationale. Dans l'administration territoriale, il a occupé le poste d’adjoint au préfet du département de Gossas, puis premier sous-préfet de l'arrondissement de Nguélou, dans le département de Guinguinéo.

Homme de défis, studieux et ambitieux, il retourne encore à l'ENA pour le concours d'entrée au cycle A pour devenir administrateur civil. À sa sortie, Adama Diallo est affecté au ministère des Finances. Il ne voulait pas du commandement territorial, car il nourrissait depuis longtemps des ambitions politiques pour son Gossas natal.

Adama Diallo a aussi exercé durant cinq ans les fonctions de secrétaire général au ministère du Pétrole et des Énergies. À ce poste, M. Diallo a contribué à l'élaboration du code pétrolier et de la loi sur le contenu local dans le secteur des hydrocarbures. En mai 2022, le président Macky Sall l’a nommé directeur général de Petrosen Holding.

Pour sa carrière purement politique, en 2014, Adama Diallo est élu premier président du Conseil départemental de Gossas, puis nommé successivement contrôleur régional des finances de Thiès et secrétaire général du ministère du Pétrole et des Énergies.

Après une première mandature réussie, Adama a naturellement rempilé au poste de président du conseil départemental, avant de rendre sa démission pour la mairie de sa ville natale qu'il remporte en 2022, face au candidat, à l'époque, choisi par le président Macky Sall lui-même. Deux ans plus tard, le voilà désormais député-maire. Toujours est-il qu’Adama Diallo permet à la liste conduite par Maguette Sène, qui a souffert de la rude concurrence dans la zone de Mbour, de glaner au moins un département. Au même moment, d'autres coalitions mieux loties, comme Sàmm Sa Kaddu, Senegaal Kese, sont bien parties pour ne remporter aucun département.

