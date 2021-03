Le groupe Safary et le label Sony Music Côte d’Ivoire ont signé, ce samedi, un partenariat. Les trois artistes du groupe Safary (Maria, Defa et Khadija) ont magnifié cette collaboration pour une nouvelle ère de leur musique. Membre du groupe musical et chargée de la communication, Khadija félicite le choix fait par Sony. ‘’Nous remercions Sony Music CIV de cette confiance. Les discussions n’étaient pas faciles, mais la collaboration est maintenant scellée. Nous espérons profiter de leurs infrastructures, de leurs supports pour porter la musique sénégalaise au-delà des frontières. Nous nous attendons à ce que notre carrière décolle’’, témoigne-t-elle. Pour sa part, le directeur artistique du label Sony Music, Yannick Zagba, trouve le projet Safary ‘’assez intéressant’’, la raison de leur confiance. ‘’Nous avons consulté plusieurs groupes, mais le projet Safary me paraissait assez intéressant et prometteur. J’ai été séduit par le professionnalisme et le bon entourage du groupe. Nous espérons de beaux succès en ce groupe plein d’avenir’’, loue-t-il.

...Le partenariat entre le groupe Safary et le label Sony Music s’étale sur un travail d’au moins trois ans, dont chaque année un album du groupe sera mis sur scène. Les deux parties espèrent une ‘’belle’’ collaboration et promettent plus de succès. Le président de Sony Music CIV, José Da Silva, veut améliorer le travail du groupe et faire décoller la musique sénégalaise. ‘’On veut participer à l’avenir du groupe Safary. Le groupe (Maria, Defa, Khadija) est bien entouré. C’est ce que nous recherchons. Il fait un bon travail depuis un certain temps. Nous allons essayer d’amplifier ce travail en collaboration avec ce groupe prometteur’’, déclare le président.