Le dimanche dernier dans la commune de Wakhinane Nimzatt Guediawaye s'est tenue une très grande caravane de sensibilisation de la Jeunesse républicaine sur les inscriptions dans le fichier électoral.

Durant plusieurs tours d'horloge, selon une note parvenue à notre rédaction des jeunes de la mouvance présidentielle ont sillonné les grandes artères de la commune en passant par les Zones de Daroukhane, Baye Laye et Wakhinane 3 dans les quartiers de Thione Samb, Nimzat Carfour pour discuter avec la population en les sensibilisant d'avantage sur l'importance de s'inscrire dans les listes électorales mais également sur la nécessité d'accompagner le Président Macky Sall et sa coalition à la tête de ce pays en 2024.

"On s'est dit que c'est bon de dire aux populations pourquoi elle doit voter pour Macky Sall en 2024. Nous étions à l'aise pour le faire car il a un bilan qui parle au niveau national. A Guediawaye aussi ses réalisations sont palpables.

Pour le reste nous allons agir ainsi pour aller partout où le besoin se fera sentir pour apporter la bonne parole. On ne va plus laisser le champ libre aux adeptes de la desinformation, cette opposition diabolique qui ne sait faire que diffamer. Nous allons à l'assaut de toutes les couches de la population pour confirmer les acquis et convaincre les plus septiques. Nos cibles sont les primo votants" a confié dans la note Elhadji Sylla le patron du mouvement des élèves et étudiants de Guédiawaye