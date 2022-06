Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement a effectué, hier, une visite de sites, dans le cadre du suivi des travaux engagés en perspective de l’hivernage de cette année. Une activité qu’il va poursuivre ce jeudi.

Mieux vaut prévenir que guérir. L’État semble bien comprendre cela. Puisqu’on s’achemine vers un hivernage difficile cette année, selon les prévisions, il a pris un certain nombre de dispositions pour y faire face.

En effet, dans le cadre de la prévention et de la gestion des inondations, le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, est descendu personnellement sur le terrain pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux qui se déroulent dans la région de Dakar. En bottes, il a visité les sites critiques des départements de Rufisque, de Pikine et de Guédiawaye. Une visite qui va se poursuivre ce jeudi dans les autres départements.

‘’Dès le mois de novembre 2021, il y a eu une réunion du Comité national de gestion des inondations pour évaluer le dispositif qui a été mis en place pour l’hivernage 2021 et prévoir le dispositif pour 2022. Les services ont travaillé sur la base de ces orientations qui avaient été dégagées’’, a rassuré le ministre. Non sans rappeler que le mois dernier, une réunion du Comité national de gestion des inondations a été tenue pour évaluer le niveau de mise en œuvre des actions qui ont été arrêtées, indiquer les actions d’urgence et répertorier les sites critiques qui font l’objet d’un plan d’action qui interpelle l’ensemble des services.

Le périple d’hier a permis de constater qu’effectivement, les sites critiques sont, entre autres, le quartier Keury Souf, le bassin de rétention qu’il faut conserver et la sortie 10 de l’autoroute à piège. En effet, à Bambilor et à Sangalkam, la voie d’eau naturelle qui recueille les eaux du bassin de Thiès pour les amener vers le lac Rose, a été obstruée par des maisons. De plus, ce bassin qui se trouve à Keury Souf est devenu un dépotoir d'ordures. Le maire de la commune, Ndiagne Diop, a demandé l’aide de Serigne Mbaye Thiam pour dégager tous les déchets. ’’Nous avons besoin de deux pelleteuses. De notre côté, nous en donnerons deux. Ça nous fera quatre’’, a-t-il sollicité. Le ministre Thiam a promis que le matériel sera mis à la disposition de la commune. Par contre, il exige, avec insistance, au maire de prendre en charge la sécurisation du site en le clôturant et en engageant un gardien de jour et de nuit. ‘’Cette voie ne peut pas être retracée d’ici la saison des pluies. Ce qui est prévu, c’est de nettoyer le canal qui est envahi par des ordures. Les sapeurs-pompiers vont pomper le site et assurer l’adduction. Dans la prévention des inondations, il s’est engagé à réaliser le bassin dans les plus brefs délais’’, a rassuré Serigne Mbaye Thiam.

À la Zac Mbao, il est noté certaines installations régulières qui y sont construites, alors que c’est une zone non aedificandi. Il est prévu de mettre fin à ces installations de fortune, de mettre une brèche tout autour, puis de clôturer le bassin. Mais en ce qui concerne les tuyaux de canalisation qui sont au niveau des quartiers, ils sont régulièrement bouchés à cause du sable. Chaque foyer est obligé de décaisser 25 mille F CFA par mois, selon Madické Mbodj, un riverain. Ainsi, les jeunes de la localité demandent que les routes soient pavées. Pour l’heure, les ouvriers, à pied d’œuvre, ont dessablé les tuyaux.

À Pikine, sur la route de Tally Mame Diarra, il y a huit points noirs, mais les travaux sont en cours. Sur le site de l’Arène nationale, il y a eu une modification de l’écosystème, du fait des travaux où il y a des mesures structurelles mises en œuvre qui requièrent un délai de trois mois. Pour cette raison, il a été demandé aux services compétents de pouvoir travailler sur une solution d’urgence qui permettra de soulager les populations dès que l’hivernage va s’installer. ‘’Face aux prévisions météorologiques qui augurent un hivernage pluvieux, nous avons pris les dispositions pour prévenir les inondations. Et en cas de survenue des inondations, prendre les dispositions nécessaires’’, a dit Serigne Mbaye Thiam. Pour preuve, il note que Macky Sall, constatant ce qui s’est passé l’année dernière, à augmenter notablement les moyens de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, avec l’acquisition de plus d’une centaine de motopompes et des tuyaux flexibles pour pouvoir faire le pompage, en cas de nécessité.

Pour rappel, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) a prévu une installation précoce de l’hivernage. Cela se fait déjà ressentir, vu les fortes pluies qui ont eu lieu à Taiba Niassène, il y a trois jours, en plein mois de mai. En même temps, il est prévu des pluies de niveau normal à excédentaire. Ce qui fait penser aux pluies qui s’étaient abattues dans le pays en 2020, avec de courtes périodes de ‘’sécheresse’’ entre les pluies.

BABACAR SY SEYE