Dans la nuit du samedi au dimanche 26 juin 2022, à Saré Gayo, un homme a tué sa femme en lui assénant plus de cinq coups de couteau.

Le temps semble s’arrêter à Saré Gayo, un village de la commune de Sinthiou Malème, dans le département de Tambacounda. Dans cette localité, la nouvelle du meurtre de Dieynaba Ba par son mari, a eu l’effet d’une bombe et choqué toute la zone de Saré Gayo. L’histoire ayant mené au meurtre de la dame est des plus surprenantes.

En effet, après deux mois passés hors du village, M. Seydou Mballo est revenu au bercail ce samedi avec la ferme résolution de mettre fin à la vie de sa conjointe. Il retrouve sa femme et ses enfants. Loin de se douter de ce qui l’attend, Dieynaba, comme à l’accoutumée, s’occupe de son mari rentré après un temps d’absence. Elle est aux petits soins jusqu’à l’heure du coucher.

Aux environs de 4 h du matin, alors que tout le village dormait, le mari se saisit d’un couteau et poignarde son épouse au niveau du ventre. Il lui assène plusieurs coups avant de la laisser gisante dans une mare de sang sur le lit. Devant la porte de la chambre, il croise sa grand-mère qui venait aux nouvelles après avoir été alertée par le bruit. Les mains et les habits ensanglantés, il dit à celle-ci : ‘’Où vas-tu ? Je l’ai déjà tuée.’’ Il ajoute qu’il était venu pour ça. Le mari s’est ensuite présenté à la gendarmerie. Aux pandores, il leur fait savoir qu’il venait d’ôter la vie à sa femme.

Mais quelle mouche a bien piqué l’époux pour commettre une telle atrocité ? Pourquoi a-t-il tué la mère de ses enfants ? Autant de questions sans réponse qui taraudent les habitants de Saré Gayo.

Pour certains, l’auteur de ce crime ne jouit pas de toutes ses facultés mentales. De plus, c’est un ivrogne. Il se raconte qu’il y a une année de cela, le meurtrier en personne avait empoisonné sa propre vache pour des raisons encore inconnues à ce jour. La victime Dieynaba Ba était mère de six enfants. Les habitants de Saré Gayo la décrivent comme une personne discrète, calme et très respectueuse. Aucune dispute également n’a été signalée entre la victime et son bourreau. Une enquête est ouverte pour faire la lumière sur cette affaire qui défraie actuellement la chronique à Sinthiou Malème.

Quant à la victime, son corps est déposé à la morgue de l’hôpital régional de Tambacounda.

Boubacar Agna Camara (Tambacounda)