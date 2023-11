La célébration de la journée mondiale de la pêche a été faite au rythme d’une critique sans complaisance de la situation du secteur au Sénégal. Les acteurs ont décrété ce mois ‘’Novembre Noir’’, en hommage aux nombreux disparus en mer, à cause de l’émigration clandestine.

Le mois de Novembre 2023 est décrété « Novembre noir » par les acteurs de la pêche du département de Mbour qui ont célébré, hier, au quai de pêche de Mbour, la journée mondiale de la pêche. Ablaye Ndiaye, chargé de campagne océan à Greenpeace Afrique, a annoncé que la coalition nationale pour une pêche durable a déclaré ce mois ‘’Novembre Noir’’, à cause des nombreux pécheurs qui ont perdu la vie sur les routes de l'océan en voulant se rendre aux Îles Canaries. ‘’Cela était déploré par les acteurs de la pêche et la cause principale qu'ils ont ciblé c'est le manque de poisson. La pêche ne nourrit plus son homme et il faut que l'on prenne des décisions courageuses, pour qu'elle redevienne comme avant, pour stopper l'émigration clandestine. Quand le travail des pêcheurs marche, ils n'ont pas besoin d'aller prendre les pirogues pour aller ailleurs. C'est quand il n’y a plus de poisson que ces pêcheurs prennent les pirogues’’, a indiqué Ablaye Ndiaye.

Pour lui, la situation qui prévaut au quai de pêche de Mbour et partout ailleurs montre à bien des égards le malaise du secteur de la pêche. « Nous sommes à Mbour, vous le voyez tous les jours, il y a des camions remplis de caisses qui viennent d'autres horizons pour venir ravitailler le quai de pêche de Mbour. Ce qui n'a jamais été vu. Pendant des décennies, Mbour a été le grenier du Sénégal en termes de pêche. C'est lui qui ravitaillait même l'intérieur du Sénégal en produits de pêche. Aujourd'hui, on ne voit plus cela et il fallait que les acteurs aient cette initiative de se dire nous devons nous unir pour porter une même voix et demander une meilleure gestion des ressources sénégalaises », dit-il.

Ainsi, pour que leurs voix soient bien entendues par les autorités, Greenpeace a promis de contribuer à appuyer les communautés de pêcheurs pour qu’elles soient résilientes par rapport à la crise qui se passe aujourd'hui dans le secteur de la pêche. Avec l'impact de l'émigration clandestine dans la pêche, cette coalition a soumis un mémorandum qui s’articule autour de 9 points aux autorités en charge de ce secteur. Ils veulent, entre autres, le gel de l’octroi de toute nouvelle licence de pêche industrielle sur des stocks pleinement exploités et surexploités ; l’augmentation de la représentation des Professionnels de la pêche dans les organes de gestion (CNCPM, CCALP, et autres commissions) ; la prise des mesures de gestion durables des pêcheries pour éradiquer l’émigration irrégulière, entre autres.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)