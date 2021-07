Le processus de structuration du projet ‘’Hub minier régional’’ fait un pas de plus. Les acteurs ont validé quatre orientations stratégiques, lors d’un atelier organisé par le Bureau opérationnel de suivi du Plan Sénégal émergent (Bos-PSE).

Le Bureau opérationnel de suivi du Plan Sénégal émergent (Bos-PSE) a tenu, vendredi, un atelier qui, selon son directeur général, marque un ‘’tournant décisif’’ dans le cadre de la structuration du projet ‘’Hub minier régional’’. En ce sens qu’il a permis aux décideurs présents lors de la rencontre de fixer le cap à suivre dans les prochaines étapes. ‘’Nous allons maintenir cette dynamique tout au long du processus de structuration, afin de garantir le succès de cet important projet, en mettant à la disposition de nos partenaires des livrables pertinents pour l’opérationnalisation du hub minier régional en 2022. En effet, après l’agropole Sud, l’Agropole Centre, nous engageons la structuration du hub minier et ce sera la finalisation de celle du Plan de relance de l’industrie pharmaceutique dans quelques semaines et aussi du PSE-Vert, et d’autres projets d’envergure sont en cours de cadrage. Nous sommes convaincus que c’est l’une des clés du fast-track dans la mise en œuvre du PAP-2A instruit par le président de la République Macky Sall. C’est ainsi qu’avec le PSE, le président Macky Sall a démontré que la politique publique est un art d'exécution et de résultats’’, explique El Ousseyni Kane.

Ainsi, au bout de leur travail, ces derniers ont arrêté quatre décisions majeures. D’abord, le DG du Bos-PSE renseigne que le hub minier va intégrer partiellement le volet hydrocarbure et gazier. La deuxième chose est que le hub minier sera une plateforme multidimensionnelle qui va intégrer la partie logistique, celle des services et la composante académique. ‘’Ce hub sera également multi-satellitaire. Cela veut dire que nous aurons un hub central au niveau de Kédougou ou Tambacounda et on aura des mini-satellites de hub dans les régions de Thiès, Dakar et Matam pour pouvoir travailler en synergie avec l’ensemble des acteurs. Toutes ces décisions ont été validées avec l’ensemble des acteurs par un système de vote démocratique. Nous allons passer aux étapes suivantes qui sont les études de faisabilité qui vont durer environ deux mois. Nous allons nous retrouver ici dans trois mois pour valider à l’issue d’un Lab la feuille globale pour opérationnaliser le hub minier régional’’, poursuit-il.

‘’Faire du Sénégal un centre de ressources pour les mines en Afrique de l’Ouest’’

Identifié parmi les 27 projets phares du PSE, le projet de ‘’Hub minier régional’’ se veut un ‘’moyen de répondre’’ à la demande de l’économie minière en Afrique de l’Ouest, marquée par d’importantes découvertes de fer, de cuivre, de phosphates et d’or notamment. ‘’Le projet a pour objectif de faire du Sénégal un centre de ressources pour les mines en Afrique de l’Ouest, mais aussi le point de rayonnement et d’expansion de l’industrie minière sénégalaise. Il s’agit de la mise en place d’une plateforme assurant la disponibilité des équipements, des services et des ressources humaines qualifiées pour les exploitations minières de la sous-région. De ce fait, le Sénégal sera positionné comme un hub, à travers le développement d’une offre pour le secteur minier avec des impacts positifs sur la croissance du produit intérieur brut (PIB), les exportations, la création d’emplois et les transferts de technologies’’, affirme le ministre en charge du Suivi du Plan Sénégal émergent (PSE).

Pour Abdou Karim Fofana, ce projet constitue une composante de la bataille contre la faible exploitation des ressources minières du Sénégal. ‘’Une de nos avancées dans ladite bataille se traduit par des chiffres contenus dans le bilan inclus dans le rapport 2014-2020 que nous avons publié récemment. La production de zircon est passée de 0 en 2012 à 85 000 tonnes en 2020 ; la production d’or a doublé durant la même période, en passant de 6,67 tonnes à 12,37 tonnes. Idem pour les phosphates dont la production est passée de 1 100 000 tonnes en 2012 à 1 400 000 tonnes en 2020. A cela s’ajoute l’adoption du Code minier en 2016. La rencontre d’aujourd’hui marque la fin de la première étape de la méthodologie de structuration du projet telle qu’adoptée par le Bos. Cela constitue un des leviers d’accélération de la mise en œuvre des projets de réformes phares du PSE pour un véritable développement endogène porté par le secteur privé fort avec l’implication de tous les acteurs’’, poursuit-il.

Il convient de noter que les offres devraient notamment concerner les services, à savoir la sous-traitance opérationnelle, la maintenance, la gestion d’installations, la restauration, la sécurité et l’outsourcing de manière globale. Mais aussi les infrastructures de stockage, de distribution, de fournitures, de matériel et consommable ; les ressources humaines, par la création et l’adaptation des curricula et des formations pour des techniciens dédiés aux métiers miniers. ‘’Il est attendu un développement socio-économique du Sénégal qui va nécessairement être accompagné par la création d’un écosystème favorable capable de répondre aux besoins actuels et futurs des acteurs du secteur minier’’, ajoute le secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie.

En vue d’assurer une mise en œuvre ‘’éminente’’ du projet ‘’Hub minier régional’’ et réunir les meilleures conditions de succès, il urge, d’après Ibrahima Guèye, de finaliser la réglementation dans les meilleurs délais sur le contenu local dans le secteur extractif et surtout la mise à disposition de ressources destinées à l’exécution du plan d’actions prioritaires.

MARIAMA DIEME