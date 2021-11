Le Bureau de mise à niveau (BMN) tient, depuis hier, un atelier de deux jours avec les entreprises industrielles pour une formation qui vise à réduire l’impact nocif de ces entreprises sur l’environnement. Ce, dans le cadre du projet ‘’Villes durables’’.

Le Bureau de mise à niveau (BMN) souhaite aider les entreprises industrielles à mettre sur pied un système de management de l’environnement. Pour ce faire, un atelier de deux jours se tient depuis hier, à l’intention d’une vingtaine de sociétés, dans le cadre du projet ‘’Villes durables’’.

Ce projet, mis en œuvre depuis 2019, dit-on, promeut les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et la gestion intégrée des déchets dans le parc industriel de Diamniadio.

L’un des objectifs de ce projet est, d’après la directrice du Bureau de mise à niveau, de permettre aux entreprises ciblées d’avoir les outils qui leur permettent d’amoindrir les impacts de leurs productions sur l’environnement et de maitriser, par la même occasion, les outils de management. ‘’Nous avons en général des entreprises industrielles qui sont accompagnées par le Bureau de mise à niveau. Pour ces entreprises, il est important que dans le cadre de leurs productions, qu’elles le fassent en n’ayant en mémoire qu’il faut qu’elles puissent respecter l’environnement et qu’elles puissent, d’une certaine manière, sécuriser les ressources naturelles, notamment l’énergie solaire et améliorer l’efficacité énergétique. Le Sénégal est appelé, de plus en plus, à s’industrialiser. Forcément, cette industrialisation doit aller de pair avec le respect de l’environnement et de la production propre’’, précise Fatou Dyana Ba.

Pour la directrice du Bureau de mise à niveau des entreprises du Sénégal, il urge de voir comment faire pour allier le développement économique à la préservation de nos ressources naturelles. Madame Ba pense, à cet effet, qu’il serait nécessaire de pouvoir inculquer ces notions à ces entreprises, afin qu’elles puissent prendre en compte ces aspects de développement durable tout en ayant ce besoin d’être compétitive. ‘’Nous sommes appelés à vivre sur la même terre. Donc, il faut que dans notre production industrielle, nous puissions préserver nos ressources naturelles’’, relève Mme Ba.

Elle n’a pas d’ailleurs manqué de revenir sur la norme Iso14 001 qui vise l’amélioration des performances environnementales. Une norme qui, renseigne-t-on, ‘’définit les critères d'un système de management environnemental et se prête à la certification. Elle propose un cadre dans lequel les entreprises ou organisations peuvent appliquer pour mettre en place un système efficace de management environnemental. Destinée à tout type d’organisation, quel que soit son secteur d’activité, cette norme peut donner à la direction d’une entreprise, à son personnel et aux parties prenantes extérieures l'assurance que l'impact environnemental fait l'objet de mesures et d'améliorations’’.

Ainsi, en termes plus simples, Mme Ba explique que cette norme fait référence à certaines notions, notamment sur le plan de la production et leur impact sur l’environnement, la gestion des déchets ou l’utilisation rationnelle des ressources comme l’eau. ‘’L’appui de la mise à niveau, c’est d’abord d’inculquer ces notions à ces entreprises à travers les représentants qui vont participer à cette formation. Le Bureau de mise à niveau va également accompagner ces entreprises pour la mise en place de ces systèmes de management de l’énergie, les accompagner dans leurs outils de production ou dans le cadre de l’accompagnement classique de la mise à niveau à travers l’octroi de primes, pour leur permettre de mettre en place ce système de management ou d’acquérir certains équipements de production’’, fait savoir Fatou Dyana Ba.

Pour rappel, le Bureau de mise à niveau créé en 2004 a, entre autres, pour mission de renforcer la compétitivité des entreprises, de diversifier le tissu industriel sénégalais et d’améliorer l’environnement des affaires à travers la mise en œuvre d’un programme de mise à niveau.