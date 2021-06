Macky Sall a inauguré, hier, le Datacenter de Diamniadio, qui a une capacité de 1 000 Téra octets. Le président compte faire en sorte que le Sénégal ait une ‘’souveraineté numérique’’.

Le Datacenter de Diamniadio a été inauguré par Macky Sall, hier. Construit sur une superficie d’un hectare, il a une capacité de 1 000 Téra octets. Le Sénégal disposait déjà d’une capacité de stockage de 1 500 Téra octets. Le pays ambitionne ainsi d’avoir une ‘’souveraineté numérique’’.

C’est dans ce sens que le président sénégalais a instruit le gouvernement ‘’à faire désormais héberger, par le Datacenter, l’ensemble des données et plateformes de l’Etat’’. Il s’agira de procéder à une ‘’migration rapide’’ des données sauvegardées à l’étranger et dans des structures nationales ne répondant pas aux normes de sécurité. Et selon le président Sall, le Datacenter de Diamniadio offre une formidable opportunité de création d’emplois et de services à des coûts abordables, en faveur du privé.

‘’À partir de ce Datacenter, je ne voudrais plus voir les autres sociétés nationales développer leurs propres datacenters qui n'atteindront pas ce standard et ce sera une grosse dispersion de moyens et de synergies. Et ce Datacenter va faciliter les démarches et la confection de documents administratifs, ainsi que le stockage de données", a exhorté Macky Sall. Qui a ainsi instruit l’Agence de Développement de l’Informatique de l’Etat (ADIE) à ‘’bâtir des synergies pour faciliter aux usagers du service public et du secteur privé les démarches et la confection de documents administratifs, le stockage et la sécurisation des données’’. Car, aux yeux du Président Macky Sall, on ne peut plus demander à un citoyen de Kédougou de rallier Tambacounda pour un papier administratif.

À travers ce réseau fibre optique ‘’haut débit’’ de l’ADIE, le chef de l’Etat, qui insiste sur l’optimisation de cet investissement, rassure que le Datacenter restera ouvert à toute l’Administration publique, mais aussi aux collectivités territoriales, ainsi qu’aux universités et instituts. Macky Sall ambitionne de réaliser ‘’le numérique pour tous et tous les usages’’. Il a indiqué que cette ‘’réalisation majeure’’ entre dans le cadre de la stratégie ‘’Sénégal numérique 2025’’.

D’ailleurs, le Datacenter de Diamniadio est une des composantes du programme Smart Sénégal. Il s’agit d’une stratégie qui vise à ‘’réaliser le numérique pour tous, pour tous les usages d’ici 2025 avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant’’, selon les mots du Président. Quatre axes permettront d’y arriver. Il y a l’accès ouvert et abordable aux régimes et services numériques ; une administration connectée au service du citoyen et des entreprises ; la promotion d’une industrie du numérique qui soit innovante et créatrice de valeurs ; et la diffusion du numérique dans les secteurs économiques prioritaires.

‘’Plus de 100 Gigas seront disponibles, d’ici fin 2021’’, renseigne le directeur Général de l’ADIE. Cheikh Bakhoum précise que ce débit est extensible jusqu’à 16 Téra octets. Cheikh Bakhoum considère que le Sénégal est dorénavant ‘’autonome’’ dans ce domaine. L’infrastructure technologique, localisée dans la nouvelle ville voulue par Macky Sall, fait du Sénégal le premier de la classe en Afrique de l’Ouest, dit-on. ‘’Elle se caractérise notamment par presque 1 000 m2 de salles techniques et 1,4 mégawatt de puissance énergétique’’. Une opportunité en or pour améliorer les services offerts aux citoyens, souvent confrontés à la lenteur des procédures administratives, selon le maire de Diamniadio, Moulaye Guèye.

Le Datacenter de Diamniadio sera renforcé par un autre à Kaolack, dans les prochaines années, afin de permettre au Sénégal de se positionner comme ‘’un acteur incontournable’’ de l’hébergement des données sur le continent africain.

Egalement, le président de la République a profité de sa présence à Diamniadio, pour visiter le chantier du Parc national de technologies, la Cité du Savoir et du Super Calculateur. Ces projets devraient permettre la modernisation de l’écosystème technologique du pays.

