L’Indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique (IIAG), qui ‘’évalue les performances de 54 pays africains en matière de gouvernance au cours des dix dernières années pour lesquelles des données sont disponibles’’, vient de rendre public son rapport où il classe le Sénégal 9e sur un total de 54 pays, avec un score de 62,4 sur une échelle de notation allant de 0 à 100 où le pays le mieux classé obtient un score de 74,9 (Maurice) alors que la queue de peloton est à 18,5 (Sud-Soudan).

Selon les termes du document rendu public hier, ‘’depuis 2012, le score du Sénégal s’est amélioré dans trois des quatre catégories, à savoir Sécurité et État de droit, Fondement des opportunités économiques et Développement humain. Il a toutefois diminué dans la catégorie Participation, Droits et Inclusion, en raison d’une régression dans les sous-catégories Participation, Inclusion et Égalité et Parité’’, indique le rapport de la fondation Mo Ibrahim.

L’IIAG 2022, qui ‘’couvre les dix années comprises entre 2012 et 2021, a exploité les données de 47 sources, ‘’auprès desquelles sont recueillies 265 variables, regroupées en 81 indicateurs’’. Tous les indicateurs de l’IIAG, sauf quatre, sont constitués d’au moins deux variables, afin que l’évaluation de la gouvernance s’appuie sur plusieurs mesures indirectes. Ils sont organisés en 16 sous-catégories et quatre catégories (Sécurité et État de droit ; Participation, Droits et Inclusion ; Fondement des opportunités économiques ; Développement humain), qui composent le score de Gouvernance globale’’.

Le document note, à ce propos, que ‘’le score de Gouvernance globale du Sénégal s’est amélioré ces dix dernières années (2012-2021)’’, mais que ‘’ces progrès ont toutefois ralenti au cours des cinq dernières années (2017-2021). Le Sénégal obtient ici un score de 62,4 et est classé 9e sur un total de 54 pays.

Et de poursuivre que ‘’depuis 2012, le score du Sénégal s’est amélioré dans neuf des 16 sous-catégories’’. Et il ‘’s’est amélioré dans toutes les sous-catégories de la catégorie Développement humain, trois des quatre catégories, ‘’à savoir Sécurité et État de droit, Fondement des opportunités économiques et Développement humain’’.

Mais le Sénégal a toutefois diminué dans la catégorie Participation, Droits et Inclusion, en raison d’une régression dans les sous-catégories Participation, Inclusion et Égalité et Parité.

‘’La catégorie dans laquelle le plus grand nombre de sous-catégories se sont détériorées est Participation, Droits et Inclusion. En 2021, le Sénégal obtient un score supérieur à la moyenne du continent dans toutes les sous-catégories et figure parmi les dix pays les mieux classés concernant sept des 16 sous-catégories’’, lit-on.

Au total, le Sénégal ‘’obtient un score supérieur à la moyenne du continent concernant 70 des 81 indicateurs. Depuis 2012, le score du Sénégal établi par l’IIAG s’est amélioré concernant 47 des 81 indicateurs et il a régressé concernant 31 autres. Trois indicateurs n’enregistrent aucune évolution’’.

La section Voix de citoyens complète les résultats de l’IIAG en évaluant la perception des services publics par les citoyens et leur satisfaction en la matière. ‘’Cet indice reprend les catégories de l’IIAG et fournit des données sur la perception qu’ont les citoyens de la gouvernance en s’appuyant sur les variables de substitution les plus proches des indicateurs de l’IIAG. Au Sénégal, le niveau général de satisfaction des citoyens à l’égard de la gouvernance est en baisse depuis 2012, en raison d’une régression dans l’une des sous-sections. Cette baisse concerne la sous-section Perception des citoyens en matière de sécurité et d’État de droit où tous les indicateurs affichent un niveau croissant d’insatisfaction’’.