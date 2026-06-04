Informations judiciaires PJF

Le Pool judiciaire financier (PJF) poursuit ses investigations sur la gestion de certains marchés publics conclus sous les précédents régimes. Dans deux communiqués publiés les 1er et 2 juin dernier, le Parquet financier annonce l'ouverture de deux informations judiciaires portant respectivement sur l'acquisition de bracelets électroniques et sur un marché de fourniture d'équipements de sécurité au profit du ministère de l'Environnement.

Les enquêtes ont mis en lumière des irrégularités présumées, des surfacturations et des flux financiers jugés suspects, pour des montants cumulés dépassant 56 milliards de francs CFA. Dans un premier communiqué daté du 1er juin 2026, le Parquet financier révèle qu'une enquête avait été ouverte le 24 octobre 2024 concernant l'acquisition de bracelets électroniques dans le cadre de marchés publics signés les 22 octobre 2020 et 6 juillet 2023. Selon le document, ces marchés portent sur un montant global de 11,178 milliards de francs CFA. Les investigations menées par les services compétents auraient permis de mettre au jour « plusieurs irrégularités relatives à la passation et à l'exécution de ces marchés ».

Face à la gravité des faits relevés, le Parquet financier indique avoir saisi le troisième cabinet d'instruction du Pool judiciaire financier. Une information judiciaire a ainsi été ouverte pour des faits présumés d'association de malfaiteurs, de détournement de deniers publics, d'escroquerie portant sur des deniers publics, de faux et usage de faux, ainsi que de blanchiment de capitaux.

...Le lendemain, le 2 juin 2026, le Parquet financier a annoncé une nouvelle procédure judiciaire visant cette fois un marché public portant sur la fourniture d'équipements de sécurité destinés au ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. L'enquête trouve son origine dans une plainte déposée par l'Agent judiciaire de l'État. Elle concerne un marché d'un montant de 45,3 milliards de francs CFA. D'après le communiqué, les investigations ont mis en évidence des irrégularités liées notamment à des surfacturations ainsi qu'à d'importants flux financiers au profit de plusieurs personnes, sans justification économique apparente.

Des éléments qui, selon le Parquet, laissent présumer l'existence d'un système organisé de détournement de deniers publics. Au regard de ces constats, une information judiciaire a été ouverte devant le juge d'instruction du troisième cabinet du Pool judiciaire financier pour association de malfaiteurs, escroquerie portant sur des deniers publics, faux, usage de faux et blanchiment de capitaux. Ces deux dossiers illustrent la volonté affichée des autorités judiciaires de poursuivre les enquêtes relatives à la gestion des deniers publics.

Avec plus de 56 milliards de francs CFA de marchés concernés, ces procédures figurent parmi les dossiers financiers les plus importants actuellement traités par le Pool judiciaire financier. Le Parquet précise par ailleurs que, dans l'affaire du marché des équipements de sécurité, un autre volet de l'enquête, relevant de la compétence d'une juridiction différente, a déjà été transmis à l'autorité compétente. L'évolution de ces procédures devrait permettre de déterminer les responsabilités éventuelles des différentes personnes impliquées et de faire la lumière sur les conditions de passation et d'exécution de ces marchés publics.