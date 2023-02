La commune de Mbour commence à changer de visage sur le plan des infrastructures routières, avec la construction de plusieurs routes dans la capitale de la Petite Côte. Le Promovilles a été le maître d’ouvrage de ces réalisations. À quelques semaines de la tenue du Conseil interministériel dans la région de Thiès, l’agence chargée des travaux est venue faire le point dans la commune.

L’un des projets phares du gouvernement de Macky Sall est sans doute le Programme de modernisation des villes (Promovilles). Un projet destiné à changer le visage des grandes agglomérations du Sénégal avec des projets structurants émanant des collectivités territoriales et financés par la Banque mondiale, par le biais de l’Agence de développement municipal (ADM) et réalisé par le Promovilles. Plusieurs communes ont déjà bénéficié de ces réalisations pour améliorer les conditions de vie des populations.

C’est dans ce cadre que la capitale de la Petite Côte a été également bénéficiaire des réalisations. Dans ce sens, sur financement de l’État du Sénégal et de ses partenaires techniques et financiers, la commune de Mbour a bénéficié de plusieurs projets pour un coût global de 10,285 milliards F CFA avec, entre autres, la réalisation de plusieurs infrastructures. Il s’agit essentiellement de routes secondaires à l’intérieur de la commune, pour relier plusieurs quartiers stratégiques et refaire certaines chaussées qui étaient dans un état de délabrement avancé.

Sur cette lancée, 17,04 km de voiries assainies et éclairées ont été réalisés. Ces routes sont réparties sur 13 tronçons et impactent plus d’une vingtaine de quartiers.

Dans le même sillage, un portique d’entrée de ville en venant de Fatick a été aménagé et le projet a doté la ville d’un plan de mobilité urbaine soutenable pour des mesures d’atténuation des embouteillages dans la commune.

Sur le plan de l’assainissement, la capitale de la Petite Côte a obtenu 3,2 km de réseaux de drainage des eaux pluviales, grâce au projet Promovilles, 511,6 ha de superficie drainée par les ouvrages et une station de pompage d’une capacité de 2x200 m3/h.

En plus de cela, il y a également la construction d’un poste de santé avec maternité à Oncad, des aménagements paysagers sur l’esplanade du stade Caroline Faye, sur le boulevard Diamagueune 1 et 2, et sur l’esplanade en face de la mairie. L’éclairage public n’est pas en reste, également, avec 567 lampadaires. Enfin, le Promovilles a doté la ville de Mbour de la mise en place d’un système d’information géographique et la formation de 144 jeunes sur les métiers du BTP.

Ces projets ont eu un impact sur le vécu quotidien des populations, surtout au niveau des quartiers périphériques jadis inaccessibles en période hivernale. Ils ont aussi participé à la création de voies de contournement au centre-ville, pour améliorer la fluidité du trafic et le renforcement de la sécurité nocturne.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)