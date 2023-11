Les chercheurs affiliés à l’Institut sénégalais de recherches agricoles (Isra) regroupés au sein du Syndicat autonome de la recherche agricole (Sar2A) et alimentaire interpellent le président de la République Macky Sall sur la négligence dont sa commande au sujet de l’Isra fait l’objet. D’après la secrétaire générale de la Sar2A, lors d’un sit-in tenu hier, le 30 mars 2022, le président Sall avait donné pour instruction au ministre de l'Agriculture d'actualiser, dans le consensus, les missions, l’organisation, le fonctionnement de l’Isra, ainsi que le statut des chercheurs en activité dans cette structure énergétique.

Voilà bientôt deux ans que ces instructions du chef de l'État, d’après Dr Mame F. Ndiaye, sont restées lettre morte. Encore que le président de la République, lors de la célébration de la fête du Travail, avait demandé aux autorités chargées de la signature de ces textes de diligenter la signature des quatre projets de décret. C'est uniquement au mois de juin dernier qu'ils ont été examinés pour validation par le comité. Ces projets de décret sont celui portant organisation et fonctionnement de l'Isra, celui portant règlement d'établissement, celui portant statut du chercheur, celui portant modification du décret fixant l'échelle des salaires des agents de I'Isra.

‘’Depuis la réunion de validation par le comité technique, seul le projet portant organisation et fonctionnement de l'Isra a été adopté en Conseil des ministres du 2 août 2023. Les autres projets de décret n'ont toujours pas été portés pour leur adoption au Conseil des ministres. D'ailleurs, à la grande surprise des chercheurs, le projet de décret du statut des chercheurs a été fondu dans celui du règlement d'établissement, sans aucune raison notifiée, noyant tous les efforts fournis pour son élaboration dans le consensus. Les textes sont en souffrance quelque part entre le ministère des Finances et du Budget, le Maersa ou peut-être même le Secrétariat général du gouvernement.

Nous sommes au regret de constater que ni le Maersa ni le ministre des Finances et du Budget n'accordent aucune diligence pour le suivi de ce dossier. Pendant ce temps, les chercheurs continuent de quitter l'Isra. La saignée que l'Isra a connue ces dernières années est sans précédent. En effet, près de dix chercheurs seniors ayant plus 10 ans d'expérience ont quitté l'Isra ces dernières années’’, a rappelé Dr Ndiaye. Qui a ajouté : ‘’Ainsi, nous venons porter à la connaissance du chef de l'État la négligence dont souffre l'Isra et demandons aux autorités concernées, soucieuses de l'avenir de l'Isra et conscientes de son rôle dans la souveraineté alimentaire de diligenter la finalisation de ces projets de décret.

Notre pays a besoin de s'inscrire durablement dans la voie de l'émergence qui ne saurait être une réalité sans une recherche agricole forte à même de mettre à la disposition les connaissances et les innovations nécessaires pour soutenir une souveraineté alimentaire et faire de l'agriculture le moteur du développement de notre pays. Les chercheurs, tous unis, demandent plus de considération et de respect pour l'Isra, pour un Sénégal émergent à travers une production agricole diverse et variée afin de soutenir durablement notre économie nationale’’.