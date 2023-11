Les travailleurs de l’Institut sénégalais de recherches agricoles (Isra), regroupés au sein du Syndicat de la recherche scientifique et technique agricole (Syresta), du Syndicat national des travailleurs de la recherche agricole (Syntra) et du Syndicat autonome de la recherche agricole et agroalimentaire (Saraa) ont informé, hier, qu’il a été décidé, dans le consensus, d'observer par tous les agents de l’Isra un débrayage, le vendredi 1er décembre 2023, à partir de 9 h.

Selon une note parvenue à notre rédaction, à partir de la semaine du 4 décembre 2023, les débrayages seront observés tous les mardis et vendredis à partir de 9 h jusqu’à la signature des textes de décrets. "Pour une réussite totale des actions syndicales, nous demandons à tous les camarades de respecter scrupuleusement le mot d’ordre", ont souhaité les secrétaires généraux.

Ces travailleurs réclament, entre autres, la revalorisation du statut des chercheurs et le positionnement de la recherche agricole au cœur de la souveraineté alimentaire. En effet, ils informent que les chercheurs continuent de quitter l’Isra à cause d’un environnement socioprofessionnel incompatible avec l’excellence.

‘’Près de 50 chercheurs séniors et émérites, ayant plus de 10 ans d’expérience, ont quitté les centres et les grands laboratoires de l’Isra, pour aller valoriser leurs talents ailleurs à cause du mauvais traitement salarial et des conditions de travail difficiles’’, dénoncent-ils. Ces chercheurs n’excluent pas d’engager un mot d’ordre de grève illimité jusqu’à l’examen et l’adoption au Conseil des ministres des nouveaux textes réglementaires de l’Isra.