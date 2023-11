En collaboration avec l'agence belge de développement Enabel, le ministère de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique a organisé, hier, une journée sur les opportunités qu’offre le numérique.

Dans le but de renforcer la culture entrepreneuriale chez les jeunes entrepreneurs et innovateurs, le ministère chargé des Tic veut davantage pousser la jeunesse à explorer les avantages offerts par le numérique sur le plan de l'emploi. Profitant du prétexte de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, la tutelle n'a pas raté l’occasion de lancer une autre invitation à plus d’initiatives digitales. ‘’L’entrepreneuriat est le moteur qui pousse notre société vers de nouveaux horizons pour créer des emplois et apporter des solutions novatrices à des défis complexes. Il y a la lancinante question de l’entrepreneuriat au Sénégal et le numérique offre beaucoup d’opportunités en termes d’innovations, mais aussi en termes de création d’emplois’’, a fait savoir la directrice de la Promotion de l’économie numérique et du partenariat au ministère de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique, Bitilokho Ndiaye.

Selon cette représentante du ministre de l'Économie numérique, la digitalisation ne doit pas aussi concerner que les jeunes, sa couverture doit être beaucoup plus globalisée. “Nous avons besoin d’entrepreneurs innovants pour atteindre nos objectifs de développement durable. Le gouvernement ambitionne, dans le cadre du Plan Sénégal émergent, de faire du numérique un moteur de développement économique et social, et un catalyseur pour une transformation structurelle de l’économie nationale à l’horizon 2025”.

Partenaire privilégié de cette initiative, Enabel a emboîté le pas à ses collaborateurs. ‘’Engager, connecter, guider, inspirer sont quatre verbes clés pour parler des objectifs de cette semaine de l’entrepreneuriat qui devraient refléter notre manière de fonctionner pour co-construire avec les générations qui nous suivent des opportunités d’affaires, de création d’emplois et de richesses’’, a souligné la manager à Enabel, Annick Peeters.

“Cette rencontre, poursuit-elle, est un espace d’échanges de savoirs, d’outils, d’opportunités pour répondre à des enjeux de développement, mais surtout d’épanouissement d’une jeunesse qui fait face à de grands défis d’éducation, de formation professionnelle, d’inclusion et d’emplois. Malgré de nombreux efforts consentis, force est de constater que nous cherchons encore l’un des meilleurs leviers pour apporter davantage de réponses adaptées à l’emploi des jeunes. Et si Enabel est présente, c’est pour partager les opportunités liées au numérique’’.

Plus laconique que ces prédécesseurs, le président de Jokkolabs, Karim Sy, voit d'un bon œil cette effervescence numérique. “On voit qu’on a une culture de l’entrepreneuriat qui commence à se développer au niveau du Sénégal et c’est important pour que, demain, on puisse avoir un pays émergent. Soyez audacieux, osez, tous les problèmes que vous rencontrez au quotidien sont une opportunité de business’’, a-t-il lancé à l’endroit des jeunes entrepreneurs.

MAMADOU DIOP