Avec près de 1 540 enseignes franchisées, 420 réseaux franchiseurs et un chiffre d'affaires estimé entre 1 150 et 1 380 milliards FCFA, la franchise s'impose progressivement comme un acteur important de l'économie sénégalaise. À l'occasion de la Journée internationale de la franchise, l'Association sénégalaise de la franchise (ASF) a dressé un état des lieux d'un secteur en pleine expansion tout en plaidant pour un meilleur accompagnement des pouvoirs publics dans un communiqué reçu hier à EnQuête.

Longtemps dominée par les grandes marques internationales, la franchise connaît une croissance soutenue au Sénégal. Selon les chiffres rendus publics par l'Association sénégalaise de la franchise (ASF), le pays compte aujourd'hui « environ 420 enseignes franchiseurs et 1 540 enseignes franchisées sur l'ensemble du territoire », pour un chiffre d'affaires global estimé entre « 1 150 et 1 380 milliards de FCFA, en progression constante ». Derrière ces performances se cache un marché encore largement porté par les réseaux internationaux. L'ASF recense entre « 1 300 à 1 350 enseignes » étrangères contre « environ 200 enseignes » issues de réseaux sénégalais. Une évolution que l'association considère néanmoins comme « la preuve d'une créativité entrepreneuriale locale de plus en plus structurée ».

La dynamique ne se limite plus à Dakar. Si la capitale demeure le principal centre d'activité du secteur, des implantations significatives sont désormais observées à Thiès, Mbour, Saint-Louis et Ziguinchor, notamment dans la restauration rapide, la distribution et les services à la personne. L'association relève que les activités les plus porteuses demeurent la restauration rapide, la grande distribution, les services à la personne, les pâtisseries ainsi que les secteurs de la beauté et de la mode. En revanche, plusieurs créneaux restent encore peu investis, parmi lesquels la santé, l'hôtellerie économique, la formation professionnelle, le fitness ou encore les services aux entreprises.

Pour l'ASF, la franchise constitue bien davantage qu'un simple mode de commercialisation. « Pour l'économie nationale, elle génère des emplois formels, transfère des compétences et structure des filières entières », souligne l'organisation dans son communiqué. Afin d'accompagner cette croissance, l'association milite pour un environnement plus favorable. Elle indique avoir engagé plusieurs initiatives, parmi lesquelles un programme d'accompagnement des PME souhaitant développer leur propre concept de franchise, ainsi qu'un plaidoyer en faveur d'une réforme du cadre juridique de l'OHADA afin de mieux encadrer les relations entre franchiseurs et franchisés.

Dans cette perspective, l'ASF mise également sur la deuxième édition de Franchise Expo Dakar, prévue du 17 au 19 novembre prochain au Cices. Plus de 150 exposants et 5 000 visiteurs y sont attendus. L'événement ambitionne de faire du Sénégal un point de rencontre entre investisseurs, porteurs de projets et enseignes internationales souhaitant se développer en Afrique de l'Ouest. En conclusion, l'association appelle les pouvoirs publics, les banques et les entrepreneurs à considérer davantage la franchise comme un levier de développement économique. « La franchise est bien plus qu'un contrat. C'est un outil de développement inclusif », soutient son président Georges Sibouké Diémé, qui plaide pour l'émergence d'une franchise « endogène et ouverte » au service du Sénégal et du continent africain.

FATOU BA (STAGIAIRE)