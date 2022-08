Ce dimanche 7 juin 2022, le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, a présidé la cérémonie de la Journée nationale de l’arbre dans la capitale du Rail. Cinq hectares ont été reboisés dans la forêt classée de Thiès.

Au total, 775 jeunes venus de Dakar et de Thiès ont été mobilisés pour le reboisement d’une superficie de 5 ha, dans la forêt classée de Thiès, à l’occasion de la Journée nationale de l’arbre célébrée ce dimanche dans la cité du Rail. Présidée par le ministre de l’Environnement et du Développement durable Abdou Karim Sall, cette 39e édition a vécu sous le thème ‘’Le PSE vert, vecteur d’un développement communautaire durable’’, avec comme arbre parrain ‘’le khaya senegalensis’’ (caïlcédrat).

Car, selon le ministre, la dégradation des écosystèmes du pays affecte la productivité des terres, la sécurité alimentaire et l’équilibre du cadre de vie. ‘’C’est pour cette raison que le PSE vert vient apporter des solutions vertes dans nos programmes d’émergence’’, a détaillé le ministre. Abdou Karim Sall souligne que le reboisement, au-delà d’être une activité noble, est aussi une action vitale, ‘’du fait des conséquences néfastes, de plus en plus sévères, des changements climatiques, parmi lesquels se distinguent chez nous : la variabilité pluviométrique instable, les canicules insupportables, la perte de la biodiversité marine et terrestre’’. Elle constitue, de surcroît, une option incontournable dans les efforts de lutte contre les effets des changements climatiques. ‘’Elle est donc salutaire à plus d’un égard, tant sur le plan économique que social, mais aussi environnemental’’, renchérit-il.

Le ministre Abdou Karim Sall de souligner que cette célébration de la Journée nationale de l’arbre marque également le lancement de la campagne de reboisement 2022 qui entre dans le cadre du PSE vert (reboisement inclusif du territoire sénégalais) initié par le chef de l'Etat Macky Sall, dont l’objectif ultime est de ‘’diminuer l’échauffement climatique jusqu’à 1,5 degré Celsius. Un challenge certes difficile, mais qui fait partie des priorités de Son Excellence Macky Sall’’.

‘’Presque 10 000 jeunes seront dans les axes routiers, autoroutiers, dans les campagnes, ainsi que dans les grandes villes pour implanter des arbres, afin de séquestrer le carbone et de redonner à l’arbre la place qu’il occupait’’, ajoute ministre de l’Environnement.

Une initiative qui, d’après lui, vise à contrecarrer l’avancée du désert, mais aussi permettre les populations d’être plus résilientes face aux changements climatiques. Un tel choix porté sur la jeunesse s’explique, renseigne Abdou Karim Sall, par l’importance de son rôle dans la citoyenneté.

En effet, ‘’cette jeunesse qui, comme l’annonce le slogan de cette année, va constituer le moteur du PSE vert. De ce fait, elle sera chargée, sous l’administration de l’Etat, d’assurer le fondement d’une urbanisation verte, d’infrastructures énergétiquement intelligentes, d’une industrialisation propre et d’une production agricole autosuffisante et saine. Pour ce faire, elle devra veiller à la conservation des écosystèmes et à la pérennisation de ressources forestières, pastorales et halieutiques’’, explique-t-il.

Parlant du contexte actuel marqué par les inondations occasionnées par les fortes pluies enregistrées ces derniers jours, le ministre a expliqué que ‘’celles-ci ont des quantités impressionnantes sur Dakar à hauteur de 135 mm, dues aux changements climatiques causés par le réchauffement climatique qui n’est que le fruit de nos habitudes face à l'environnement''.

Instituée depuis des années, avec l’objectif de sensibiliser les populations sur la nécessité de préserver et de réhabiliter les écosystèmes forestiers, la Journée nationale de l’arbre a lieu le premier dimanche du mois d’août sur toute l’étendue du territoire sénégalais.