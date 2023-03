Le coup d’envoi de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations de football est prévu le 13 janvier 2024, au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe d’Abidjan et la finale le 11 février 2024. Ces dates ont été confirmées, hier, par la Caf, qui prévoit une fréquentation record dans les stades en Côte d’Ivoire.

Deux jours après avoir décroché leur ticket qualificatif pour la Coupe d’Afrique des nations 2023 (Can-2023), les champions d’Afrique en titre connaissent la date du coup d’envoi pour la défense de leur titre. La Confédération africaine de football (Caf) a confirmé, hier, les dates de la 34e édition de la Can prévue en Côte d’Ivoire.

Ainsi, l’instance dirigeante du football continental a indiqué, dans un communiqué, que ‘’le match d'ouverture aura lieu le samedi 13 janvier 2024 au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe, à Abidjan’’. Prévue initialement à l’été 2023, la Can a été repoussée en janvier-février 2024 par la Caf à cause des fortes pluies et des risques d’inondations qui compliqueraient sérieusement l’organisation.

Le plus grand rendez-vous du football africain se tiendra en Côte d’Ivoire pour la deuxième fois de son histoire, après 1984. Il y a trente-neuf ans, le pays de la lagune Ebroué a accueilli la 14e édition de la Can à l’issue de laquelle le Cameroun (cinq titres) a remporté son premier sacre continental en battant en finale le Nigeria (3-1) au stade Félix Houphouët-Boigny.

Pour cette 3e édition à 24 équipes, le tournoi va se jouer dans cinq villes ivoiriennes : Abidjan, Bouaké, Korhogo, San-Pédro et Yamoussoukro. Après quatre semaines de rudes confrontations, la compétition ‘’s’achèvera officiellement le 11 février 2024’’ par la finale.

‘’Fréquentations de stade record’’ à la Can-2023

Les éliminatoires de la Can se poursuivent. A l’issue de la 4e journée, jouée en début de semaine, six sélections nationales ont obtenu leur qualification, rejoignant le pays organisateur la Côte d’Ivoire. Il s’agit de l'Algérie, du Maroc, de l'Afrique du Sud, de la Tunisie, du Burkina Faso et du Sénégal, champion d'Afrique. Algériens et Sénégalais sont assurés de terminer à la tête de leur poule grâce à leurs quatre victoires en autant de sorties. L’Egypte (9 pts), vice-championne, occupe la tête de la poule D, à égalité de points avec la Guinée (2e, 9 pts). Avec trois points d’avance sur leurs poursuivants, les deux équipes sont bien embarquées sur la voie de la qualification. Les éliminatoires prendront fin avec la 6e journée, prévue en début septembre 2023. Le tirage au sort de la phase finale de la Can est prévu à l’issue de cette phase éliminatoire.

Selon le communiqué de la Caf, ‘’le secrétaire Général de la Caf, Véron Mosengo-Omba, a également confirmé que le tirage au sort officiel de la Coupe d'Afrique des nations Côte d'Ivoire-2023 aura lieu en septembre prochain’’. Mais la date reste à confirmer.

La Confédération africaine de football prévoit ‘’des audiences télévisées mondiales et des affluences record dans les stades pour l'édition de l'année prochaine de sa compétition phare’’. Pour l’instance faitière du ballon rond africain, cette ‘’croissance rapide de l'intérêt mondial’’ pour ses compétitions s’explique par les ‘’pas de géant pour améliorer l'expérience des téléspectateurs et des spectateurs dans les stades lors de ses compétitions grâce à l'introduction d'une technologie de diffusion de pointe et à l'engagement numérique, ce qui permet d'obtenir un produit de classe mondiale consommé en temps réel à l'échelle mondiale’’.

Lors de la dernière édition au Cameroun, la Can a été diffusée dans 150 pays à travers le monde. Elle a enregistré plus de 16 millions d’abonnés sur ses réseaux sociaux dédiés à l’événement sportif et plus d’un milliard de vues vidéo à partir de contenu généré par les utilisateurs.

LOUIS GEORGES DIATTA