Le 9e Forum mondial de l'eau, encore appelé le ‘’forum des réponses’’, se tiendra à Dakar, du 21 au 26 mars 2022. La région de Diourbel, qui pense obtenir des résultats probants sur ses préoccupations majeures que sont l’accès, la qualité et la gouvernance de l’eau, a organisé son pré-forum.

Le sous-secteur de l’hydraulique constitue un élément stratégique du développement économique et social de la région. Il assure, d’une part, une base productive au secteur primaire et, d’autre part, influe sur la situation sanitaire des populations, à travers leur alimentation en eau potable. Dans cette région, les ressources en eau exploitées sont très minéralisées et renferment du fluor à des taux dépassant les valeurs recommandées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Cette question est revenue comme un leitmotiv, lors du pré-forum organisé hier dans la capitale du Baol. ‘’Quand on parle de l'eau au niveau de la région de Diourbel, on sent que c'est une véritable problématique dans l'accès d'abord, la qualité de l'eau et surtout la gestion. Au niveau de l'accès, on peut dire qu'on a atteint des indicateurs assez intéressants, parce qu'au niveau des territoires, les maires ont beaucoup travaillé pour mettre en place un dispositif, avec l'appui de l'État. Ce qui fait que des adductions d'eau potable au niveau des villages et au niveau des hameaux ont été réalisées. Et aussi au niveau de l'élevage, ils ont réussi à mettre en place des abreuvoirs. Donc, on peut dire que l'accès ne pose véritablement pas de problème’’, assure Samba Laobé Mbaye, Directeur de l’Agence régionale pour le développement (ARD).

Il ajoute : ‘’Le problème, actuellement, c'est au niveau de la qualité. Parce que l'eau, qui est captée par les forages, à savoir la maastrichtienne, est suffisamment chlorée, fluorée et salée. Elle n'est pas très bien indiquée, en tout cas, pour développer une agriculture durable. Maintenant, la problématique, c'est de pouvoir maîtriser cette eau productive pour amener la région de Diourbel vers un développement durable soutenu.’’

Il faut dire que la dynamique participative a été adoptée, lors du pré-forum, avec la présence de tous les segments de la société. L’idée était que Diourbel puisse mettre quelque chose sur la table, pour amener les producteurs et les populations à avoir d'abord un accès, une eau de qualité et faire des propositions pour la gestion. Ce qui, de l’avis de Samba Laobé Mbaye, ‘’peut être appelé la gouvernance de l'eau, qui pose énormément de problèmes au niveau de la Diourbel’’. Il considère que ‘’les solutions vont tourner autour de trois points : l'accès, la qualité et la gouvernance de l'eau".

Boubacar Barry, représentant du secrétaire exécutif du Forum mondial de l’eau, s’est, lui, longuement prononcé sur les objectifs de ce forum. ‘’Le forum de Dakar, qui est la 9e édition, est un rassemblement de tous les acteurs de la communauté de l’eau dans le monde pour discuter des problèmes de l’eau. Ça se passe, également, à mi-chemin de l’évaluation des ODD. Et comme vous le savez, l’ODD 6 s’occupe de l’eau. Nous avons trouvé, avec le forum de Dakar, l’opportunité de l’étaler à d’autres ODD, en parlant de la sécurité alimentaire, du changement climatique. En fait, tout ce qui est lié, d’une manière ou d’une autre, à l’eau’’.

S’agissant du cas spécifique de Diourbel, Boubacar Barry dira : ‘’Les problèmes que vous avez sont, à peu près, des problèmes de qualité de l’eau ou d’accès à l’eau. Nous pensons qu’il y aura des solutions. La sécurité de l’eau pour la paix et le développement, c’est le point fort du Sénégal. Tout le monde sait que, quand on parle de la sécurité de l’eau, c’est de la diplomatie et le Sénégal est une référence sur le plan mondial et la plupart des pays avec lesquels nous partageons des bassins voudraient copier notre modèle.’’