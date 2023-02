Le lancement de l’outil pédagogique en langues nationales, par l'intermédiaire de l'Ifan-Cheikh Anta Diop, s’est tenu hier, au siège de la Der/FJ. Lors de cette rencontre, l’Ifan-Cheikh Anta Diop et L’ASEN-PE ont noué une collaboration pour présenter la collection « LÉEBAL MA » (des contes et histoires en langues nationales pour les enfants du Sénégal et de la diaspora). Le but est de promouvoir notre patrimoine auprès des jeunes générations.

L'Afrique en général et le Sénégal en particulier est à la recherche perpétuelle d'un modèle d'enseignement adéquat bien ancré dans sa culture et ses valeurs. Les expériences menées par l'Etat du Sénégal et ses partenaires ont montré qu'éduquer les enfants dans leurs langues maternelles est le meilleur gage de réussite. L'Etat du Sénégal est dans la phase de préparation de la généralisation de l'enseignement bilingue dans le préscolaire et l'élémentaire, avec des projets tels que ELAN de lIFEF, RELIT de l'USAID etc.

L’idée de cette collection “Léebal ma” est de faire face à cette perte progressive de nos valeurs culturelles et de les sauvegarder, en faisant nôtre ce conseil qu’avait donné Amadou Hamphaté Ba : « Si vous voulez sauver des connaissances et les faire voyager à travers le temps, confiez-les aux enfants… », a noté Adjaratou Oumar Sall, chercheure à l’IFAN, lors du lancement de l’outil pédagogique en langues nationales, hier au, au siège de la Der/FJ. Elle a indiqué qu’en lisant les contes de ”Leebal ma”, on verra dans les textes l’esprit de solidarité, de tolérance et l’acceptation de l’autre.

Les exercices proposés après chaque conte sont un moyen de développer l’expression verbale de l’enfant, de construire sa pensée logique, son raisonnement, son jugement, d’éveiller sa curiosité en suscitant le désir de connaitre et de comprendre pour mieux former sa personnalité. Le projet « Léebal ma » va en droite ligne, avec l’ambition de l’IFAN, de promouvoir notre patrimoine, surtout auprès des jeunes générations en transmettant le legs de la façon la plus simple et la plus adaptée possible.

L’idée de ce projet est de la part de deux jeunes citoyens sénégalais qui, à l’issue de leurs odyssées en Occident, sont rentrés au pays avec le rêve et l’immense espoir de participer à changer le pays en mettant à profit leur maitrise technologique acquise au Japon et en France pour diffuser les savoirs aux différentes communautés, afin de changer positivement et qualitativement les comportements et les rendre favorables au développement du pays.

Khadim Fall et Fallou Gaye, co-fondateurs de Kati 360

Allant dans le contexte « Léebal ma », le Directeur Général de KATi360, Khadim Fall a indiqué que la généralisation de l'enseignement bilingue nécessite beaucoup de contenus en langues nationales. ‘’KATi360’’ a décidé d'apporter leur pierre à cet édifice avec leurs partenaires tels que l'IFAN Cheikh A DIOP, l'ASEN-PE, Dr GIROUX. Il travaille sur deux produits phares. D’autres projets seront produits tels que : ‘’Les oiseaux migrateurs du Sénégal : présenté sous forme de livret accompagné d'audio. Cet outil permettra à l'enfant de connaitre les oiseaux migrateurs dans sa langue maternelle (avec aussi le nom en Français et le nom scientifique), de connaitre ses caractéristiques et de pouvoir reconnaitre son cri. Les reptiles du Sénégal et de l'Afrique : présentés sous forme de livret plus audio, l'enfant pourra apprendre le vocabulaire sur les reptiles et leur mode de vie”. M. Fall de poursuivre qu’ils ont aussi digitalisé le code de la famille en audio et en langues nationales, ainsi que la digitalisation du code de la route et la prévention routière en audio et en langues nationales, ainsi que l'éducation thérapeutique, le système judiciaire, etc.

Le conte efface l’angoisse

Quand l’enfant fait une bêtise, on sait qu’il angoisse, parce qu’il ne sait pas comment ses parents vont réagir, a fait savoir Dr Giroux, psychologue de l’enfant. Selon ce dernier, dans le conte, il y a toujours une leçon à retenir. L’enfant qui écoute le conte voudrait qu’on parle de lui. La plupart des contes à retenir avec une leçon de sagesse sont : “Coumba ameu ndeye”, les histoires de “Leuk- lièvre”. Il faut revenir sur ces contes, dit-il. Pour finir, Dr Giroux a souligné que c’est la violence qui tue l’esprit des enfants. « Dieu a créé nos enfants pour qu’ils soient des scientifiques, qu’ils soient des gens intelligents. Quand on échoue dans l’éducation des enfants, ça va réduire leur potentiel. Si le parent a de la sagesse, il sait laisser le temps à l’enfant de se développer », dit-il.

DIANA DIA (Stagiaire)