Aéré Lao a sans doute remporté la palme de la mobilisation, dans l’accueil du chef de l’Etat, en tournée économique dans la région nord du pays. Le président Macky Sall s’y est rendu pour inaugurer un centre de formation professionnelle et n’a pas tari d’éloges pour le maire de la commune Mountaga Sy.

Dans l’agenda du président de la République, la commune d’Aéré Lao ne devait être qu’une brève étape du copieux programme de son périple dans le nord du pays. Mais voilà, c’était sans compter avec l’accueil exceptionnel qui lui a été réservé dans le fief de Mountaga Sy, Directeur général de l’Apix SA, qui, pour la circonstance, a fait les choses en grand. L’exceptionnelle mobilisation a marqué le chef de l’Etat qui ne s’est pas privé pour s’offrir un véritable bain de foule. Un moment de grande communion au cours de laquelle il n’a pas tari d’éloges pour le maitre des lieux.

Il a, ainsi, félicité l’édile de la commune pour la mobilisation exceptionnelle. Avant de lui réitérer sa confiance, en tant que directeur général de l’Apix SA. Le président Macky Sall a déclaré sa volonté de le maintenir à ses côtés, notamment à la tête d’un service aussi stratégique que l’Agence nationale pour la promotion des investissements et des grands travaux.

‘’Je salue mon ami et frère Mountaga Sy. Son travail et ses compétences lui confèrent la légitimité de siéger au gouvernement, mais ce qu’il gère est plus important. Il conduit le projet le plus important du Sénégal, en l’occurrence le Ter. Il est dynamique et loyal’’, a soutenu le chef de l’Etat. Avant de demander aux populations d’Aéré Lao de le soutenir et de l’accompagner.

Un centre flambant neuf à plus de 200 millions F CFA

Dans cette partie du Fouta, le président Macky Sall a ensuite procédé à l’inauguration du centre de formation professionnelle d’Aéré Lao, qui va polariser 52 villages. Il peut accueillir jusqu’à 200 apprenants par année. Et il est prévu d’améliorer et d’élargir sa capacité d’accueil, au fil des années. Il devrait répondre aux besoins des populations, en termes de formation et des entreprises en matière de ressources humaines qualifiées prêtes à embrasser le milieu professionnel. Car, à la place des matières dites basiques, le centre va proposer des disciplines comme l’élevage, l’agriculture, la couture, l’horticulture, la transformation des produits laitiers, les énergies renouvelables, entre autres.

Il faut noter que les cours ne vont pas tarder à démarrer, ainsi que l’a dit le chef de l’Etat. Macky Sall a annoncé le lancement, à partir du mois d’octobre, des centres de formation professionnelle de référence dans les chefs-lieux de département. ‘’Il y a déjà trois centres. Nous aurons des centres plus modernes qui vont démarrer sur l’ensemble des départements du Sénégal, dès le mois d’octobre’’, a révélé le président Macky Sall. Qui reste dans sa logique de trouver des solutions hardies à la problématique de l’emploi des jeunes. ’’Nous avons compris, a-t-il ajouté, que la jeunesse doit être formée. Il faut décentraliser les outils de la formation professionnelle’’.

Ainsi qu’il l’a déjà dit dans de nombreuses adresses à la nation, la volonté du gouvernement est d’orienter 30 % des effectifs issus du cycle primaire vers une formation professionnelle valorisée, qualifiante qui ’’permettra de nourrir son homme’’. D’où le choix des localités d’Aéré Lao et de Mboumba pour abriter lesdits centres de formation de proximité.

Le centre d’Aéré Lao a coûté de plus de 120 millions de francs CFA.

LAMINE DIOUF