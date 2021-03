Dakar, épicentre des manifestations des pro-Sonko pendant près d’une semaine, a enregistré de nombreux dégâts importants.

Pendant près d’une semaine, la capitale sénégalaise était le lieu de guérillas entre populations et forces de défense nationale. Dakar a été ainsi le théâtre de violents affrontements avec des manifestants réclamant la liberté d’Ousmane Sonko.

Cassés, pillés, brûlés et barricadés. Voici les adjectifs qui siéent pour décrire le décor de certains quartiers comme la Médina, Colobane, Fann, Fass, Castors et HLM. Des stations Total, des magasins Auchan, des sièges de médias ou encore des abribus, des feux de circulation, des édifices publics, etc., ont été attaqués.

Auchan, au lendemain de ces affrontements, a renforcé sa sécurité. Ainsi, devant certaines de ces enseignes, il est posé d’imposants conteneurs ou montées d’imposantes portes métalliques. Dehors et aux alentours de certains de ces magasins, les dégâts sont encore visibles. Le sol est jonché de tas d’ordures. Quelques badauds fouillent les débris, pour voir s’ils pourront trouver quelque chose qui pourra leur être utile. Dans certaines boutiques complètement pillées, ce sont les chats et les chiens qui y viennent désormais remplir leurs estomacs.

A Castors, les deux stations-services de Total sont inopérantes. Tout y est sens dessus-dessous. Les pompes à essence sont détruites. Les espaces commerciaux de ces stations-services ont également été vandalisés. Un réparateur de véhicules non loin de là confie : ‘’Ça fait trois jours que je n’ai pas travaillé, à cause de ces manifestations.’’

Non loin de là, aux HLM, une équipe de quatre soudeurs munis d’un groupe électrogène à bord d’un pick-up noir, travaille à remettre sur pied, à l’aide d’une coupeuse métallique, deux kiosques de deux maisons de téléphonie mobile de la place qui ont été utilisés comme barricade contre les forces de l’ordre. L’un d’eux indique : ‘’Nous sommes venus enlever ces kiosques, sur instruction de notre direction.’’

Sur le trajet Colobane, rond-point RTS, rond-point Médina, jusqu’à la porte du Troisième Millénaire, c’est un impressionnant dispositif sécuritaire composé de militaires, gendarmes et policiers qui veillent à la quiétude des personnes et des biens.

Devant l’entrée de certains bâtiments publics, des blindés et des militaires assurent la sécurité. A la devanture de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS) quatre hommes armés de mitraillettes et deux blindés montent la garde. Non loin de là, au Building communal de Dakar, un blindé et un soldat, arme au poing, veillent.

Le long du mur de la RTS, sur le tronçon qui mène au rond-point Médina, c’est un impressionnant alignement de 11 blindés de l’armée nationale qu’on y voit, avec de nombreux soldats armés à bord.

Bien que le calme soit revenu et que vendeurs ambulants, commerces et véhicules aient repris leurs habitudes sur l’espace public, une question tourmente les populations : jusqu’à quand va durer, ce qui semble, pour certains, être une accalmie ?

GRACE LECKABA (STAGIAIRE)