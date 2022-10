Un multiplexe à la pointe de la technologie et du confort au Sénégal ! Situé au niveau de Mermoz, Pathé Dakar a été inauguré, hier. Avec sept salles, il compte, au total, 1 400 fauteuils. Et la grande salle a le plus grand écran d’Afrique de l’ouest avec 21 m de base. De plus, Pathé Dakar se positionne comme un acteur majeur de la scène culturelle locale.

Les Sénégalais peuvent désormais se vanter d'avoir dans leur pays le plus grand cinéma d’Afrique de l’ouest. En effet, après son implantation en Tunisie, Les cinémas Pathé Gaumont ouvrent leur premier multiplex au pays de la Teranga. La filiale du groupe Pathé, spécialisée dans l'exploitation cinématographique, a inauguré, hier, le cinéma éponyme, à Mermoz. Selon le président du circuit de salles de cinéma, Aurélien Bosc, la société a préparé l'ouverture de ce multiplexe, depuis six ans. Une manière de dire que cette ambition a été nourrie avec beaucoup d'énergie.

‘’Le Sénégal était une destination évidente, au regard de l’offre actuelle de salles, mais aussi, au regard de l’histoire et de la relation qu'ont les Sénégalais avec le cinéma’’, a dit M. Bosc. ‘’On a été assez vite convaincu, lorsqu’on réfléchissait sur les implantations qu'on doit mener en Afrique. Dakar était une ville prioritaire. On pense que l’accueil du cinéma moderne à Dakar doit être favorable’’, a-t-il ajouté.

Le cinéma Pathé est un multiplexe à la pointe de la technologie. Il s’étend sur une superficie de 8 000 m2. Et le bâtiment a été conçu ‘’avec toutes les exigences technologiques d'un cahier de charges défini selon les normes internationales les plus exigeantes’’, d'après Aurélien Bosc. Ainsi, ce cinéma a sept salles de 126 à 396 fauteuils chacune, avec un écran de 21 mètres de base pour la plus grande et une projection intégralement en laser. ‘’Multiplexe ultramoderne à la pointe de la technologie, il ambitionne de devenir un acteur majeur de la scène culturelle sénégalaise. Avec une projection 100% laser, un son Dolby dans toutes les salles, des concepts inédits et un confort exceptionnel, il proposera aux habitants de Dakar un haut niveau de services’’, a-t-on indiqué.

Hier, en marge de la cérémonie d’ouverture, une projection du film ‘’ Top Gun: Maverick’’ en images et son Dolby Atmos a permis de s’en rendre compte.

Organisation de spectacles

Par rapport à la programmation, Pathé Dakar compte offrir aux cinéphiles un large choix de films de tous les genres et pour tous les goûts, avec des œuvres cinématographiques sénégalaises, africaines, les plus gros blockbusters, des rendez-vous thématiques, des animations et des spectacles avec Pathé Live. ‘’On propose ce que le public aime. L’offre sera diversifiée et variée’’, a précisé le directeur Moustapha Samb.

Mais à l'ère du numérique, comment faire pour que les salles de cinéma attirent la jeunesse ? ‘’C'est vrai qu'à Dakar, il y a un travail qui doit se faire pour que les gens retournent dans les salles de cinéma’’, a rétorqué Aurélien Bosc, indiquant qu'avec le directeur Moustapha Samb et le reste de l’équipe, ils veilleront à ce que les Sénégalais retrouvent le goût et l'habitude d’aller au cinéma. Leurs visiteurs se sentiront chez eux et sentiront la différence entre regarder un film sur grand écran, dans une salle noire, et être derrière son téléphone ou à la télé.

Pour la construction de ce cinéma, les investisseurs ont fait appel aux entreprises sénégalaises où l’intégralité des équipes vient de Dakar. Ils ont eu le soutien de la municipalité et des autorités gouvernementales. Cinquante emplois, tous des locaux, sont créés.

Par ailleurs, Pathé fera la différence en diffusant des films africains et internationaux, ainsi qu’en organisant des spectacles.

BABACAR SY SEYE ET ADJA SEYNABOU DIAMANKA (STAGIAIRE)