Après les éliminations précoces en Ligue des Champions puis en Ligue Europa, le FC Barcelone a enfin réussi à assurer le titre en Liga grâce à sa victoire dans le derby catalan contre l’Espanyol (2-4). Il s’agit du 27ème titre du club espagnol sur la scène nationale. Une belle récompense pour l’équipe dirigée par Xavi depuis maintenant un peu plus d’un an et demi.

Le FC Barcelone a vécu une saison mouvementée et paradoxale pour le deuxième exercice consécutif de Xavi sur le banc du club catalan. Outre les polémiques extra sportives, avec notamment l’affaire Negreira en point d’orgue, les pensionnaires du Camp Nou n’ont pas eu le rendement espéré sur la scène européenne. Malgré les nombreuses blessures qui ont émaillé cette saison rocambolesque, les déceptions en Ligue des champions puis en Ligue Europa resteront forcément en travers de la gorge des fans blaugranas. Néanmoins, les coéquipiers de Sergio Busquets, qui a annoncé la fin de son aventure barcelonaise récemment, ont remporté une précieuse victoire sur le terrain de l’Espanyol lors du derby catalan entre les deux équipes (1-4), synonyme de sacre sur la scène nationale.

Avec 82 points au compteur dont 11 de plus que le Real Madrid, son dauphin après la défaite de l’Atlético de Madrid sur la pelouse de la lanterne rouge Elche (1-0), à seulement 4 journées du terme du championnat espagnol, les joueurs de Xavi devaient forcément s’imposer pour assurer le titre en Liga. Conscients de cet enjeu, les Barcelonais commençaient la rencontre du bon pied. Après une première occasion signée Pedi, Robert Lewandowski ouvrait le score de près (11e, 0-1). Seulement quelques minutes plus tard, Alex Balde, passeur décisif sur le premier but, se muait en buteur pour faire le break (20e, 0-2). Juste avant la pause, l’attaquant polonais récidivait et donnait un peu plus de largeur au score (40e, 0-3). En deuxième période, les Blaugranas trouvaient une nouvelle fois la faille grâce à Jules Kouné (53e, 0-4) avant de voir les locaux réduire à deux reprises l’écart en fin de rencontre (2-4). Malgré cela, les visiteurs pouvaient enfin exulter au coup de sifflet final.

Un 27ème sacre pour le FC Barcelone

Après avoir laissé passé les trois derniers titres, dont deux à son rival du Real Madrid et un à l’Atlético, le FC Barcelone retrouve donc enfin le goût de la victoire finale plusieurs années après. Une éternité pour le club catalan quand on sait qu’il s’agit d’un des deux plus gros mastodontes du championnat espagnol. Pourtant, avec 27 victoires au compteur pour 4 matchs nuls et 3 défaites en l’espace de 34 journées, et seulement 12 petits buts encaissés sur l’ensemble de la saison en Liga grâce à un Marc-André ter Stegen et une défense retrouvés, les hommes de Xavi sont en train de boucler une saison exceptionnelle d’un point de vue comptable. Ce 27e sacre revêt d’ailleurs une importance toute particulière alors que le club catalan traverse une des saisons les plus délicates et difficiles de ces dix dernières années en dehors des terrains.

Et les dirigeants barcelonais ne s’y sont pas trompés. Ces derniers s’activent déjà en coulisse pour préparer du mieux possible les contours de l’équipe pour la prochaine saison. Il faut dire que le FC Barcelone s’apprête à vivre un été particulièrement animé, à l’image de sa saison finalement. Plusieurs médias catalans annoncent notamment une vague de départs importante conjuguée à une vague d’arrivées tout aussi impressionnante. Lionel Messi semble d’ailleurs toujours être la priorité de la direction de Joan Laporta. Il faut dire que si l’attention des journaux barcelonais se concentre quasi exclusivement sur La Pulga, le Barça a plein de dossiers chauds à gérer dans les semaines qui arrivent. En attendant, les Culers peuvent célébrer.

FOOTMERCATO.NET