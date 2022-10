AS Pikine-Génération Foot sera l’une des affiches phares de la 1re journée de Ligue 1 qui démarre ce week-end. L’académie de Déni Birame Ndao, qui a perdu ses deux dernières sorties à Alassane Djigo, va tenter d’inverser la tendance.

Le stade Alassane Djigo est réputé pour son austérité envers les équipes visiteuses. Cette enceinte sera le théâtre de l’une des rencontres phares du démarrage de la saison 2022-2023 de Ligue 1. L’AS Pikine va y recevoir Génération Foot, ce dimanche (17 h). L’Académie de Déni Birane Ndao va essayer de bien démarrer le championnat. Mais Alassane Djigo n’a pas tout le temps souri aux Grenats. Ils ont perdu leurs deux dernières sorties à Pikine (2-1, 3-1). C’est donc une occasion pour les hommes du coach Balla Djiba de mettre fin à leurs déboires.

Néanmoins, ce dernier se veut prudent, du fait de la jeunesse de son équipe. C’est le même discours chez le capitaine de l’équipe. ‘’Tout le monde connait la ferveur qu’il y a à Pikine. Ce n’est jamais facile d’aller jouer là-bas. On a perdu deux années de suite à Pikine. On est prêt à aller jouer à Pikine. On y va pour ne pas perdre et si on peut rentrer avec les trois points, pourquoi pas ?’’, a déclaré Abdoulaye Fall Bèye. Selon le défenseur des Grenats, ‘’le groupe vit bien, il y a une bonne cohésion. Les joueurs se connaissent très bien. Cela fait trois ans qu’on évolue ensemble’’. Génération Foot a perdu deux de ses éléments clés de la saison écoulée : Ngagne Fall, co-meilleur buteur (13 buts), et Bacary Mané, vice-capitaine.

Malgré ces départs, Fall Bèye ne pense pas qu’ils puissent y avoir un ‘’impact sur l’équipe’’. ‘’On a une équipe jeune et compétitive. L’ambition, ce n’est pas de jouer les premiers rôles, mais de faire une bonne saison et de rester en Ligue 1’’, a-t-il indiqué.

Contrairement à son adversaire, l’AS Pikine veut continuer à jouer les premiers rôles. Pour cela, le coach adjoint espère perpétuer la série de victoires de son équipe sur les Grenats, en s’imposant ce dimanche. ‘’C’est un atout de jouer à Pikine et de faire face à un adversaire qui ne ferme pas le jeu. C’est ce genre de match qui nous donne beaucoup de possibilités. Génération Foot est une équipe qui vient pour jouer son jeu. C’est une équipe qu’on a l’habitude de battre chez nous. Donc, ce sera ça le mot d’ordre, dimanche’’, a déclaré Ngagne Demba Guèye.

Mais ce dernier a déploré le départ de Lamine Corréa. L’attaquant pikinois a rejoint le FS Metta, en 1re division en Lettonie. ‘’On a senti le départ de Lamine Corréa en fin de saison, parce qu’il est parti avant le terme du championnat’’.

Pour pallier la perte de l’ancien attaquant des Lions locaux, les Pikinois ont essayé de trouver son remplaçant. Ce qui, à en croire le coach adjoint, n’est pas tâche aisée. ‘’Quand tu perds un joueur comme Lamine, tu es obligé d’aller chercher son remplaçant ailleurs. Et les joueurs qui ont ses qualités, leurs clubs ont mis en place des garde-fous qui font que c’est compliqué de les recruter. On est obligé d’aller dans le championnat de National ou à l’étranger. Nos recrues viennent pour la plupart de l’étranger. On a enregistré l’arrivée de trois Gambiens, de deux milieux de terrain et d’un gardien de but’’.

LOUIS GEORGES DIATTA