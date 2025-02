L’Ajel de Rufisque a mis fin à l’invincibilité de l’US Gorée (1-0), ce dimanche, en match comptant pour la 14e journée de Ligue 1. Le Jaraaf de Dakar n’a pas fait mieux en concédant une défaite à Diourbel contre la Sonacos (1-0).

Le pire est finalement arrivé à l’US Gorée. A force d’accumuler les matchs nuls, le club de l’île mémoire a fini par morde la poussière. Aly Male et ses joueurs sont tombés sur la pelouse du stade Ngalandou Diouf de Rufisque face à Ajel sur le score d’un but à zéro. Après l’heure de jeu, les Rufisquois ont trouvé le chemin des filets grâce à Ousmane Seck à la 74e minute. Cette victoire permet au promu de se remettre de sa défaite face à la Linguère (2-1), le week-end dernière, et de gagner trois places (5e, 19 pts). La spirale négative (deux nuls et une défaite) se poursuit pour l’US Gorée (1e, 28 pts), qui hypothèque de plus en plus son leadership. C’est la troisième sortie des Insulaires sans marquer le moindre but.

Les Goréens peuvent remercier la Sonacos de Diourbel (10e, 17 pts) qui a reçu et battu le Jaraaf de Dakar (2e, 25 pts), sur le score d’un but à zéro. Ainsi, le club de la Médina ne profite pas de la défaite de l’US Gorée pour le rattraper au compteur. Mais ce n’est que partie remise pour les Vert et Blanc. Les hommes de Malick Daf vont jouer leur match retard de la 12e journée face à Guédiawaye FC, mercredi prochain. En cas de victoire, ils deviendront co-leader avec Gorée.

WallyDaan de Thiès a consolidé sa troisième place, avec 24 points, en s’imposant (1-0) à domicile face à Dakar Sacré-Cœur (4e, 19 pts), en ouverture de la 14e journée, vendredi dernier.

Linguère enchaine, Uso écœure TFC

La Linguère de Saint-Louis enchaine les bonnes performances. Ayant renoué avec le succès lundi dernier après trois matchs difficiles (deux nuls et une défaite), les Samba Linguère ont enregistré leur deuxième victoire de rang en déplacement sur la pelouse Oslo FA (0-1), ce dimanche. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Pape Doudou Diallo, à la 55e minute de jeu. A peine sortis de la zone rouge la semaine dernière, les Saint-Louisiens remontent à la 11e place, avec 16 points. Par contre les Académiciens de Oslo reculent de trois rangs et se retrouvent à la 8e place, avec 18 points.

Cette contreperformance du promu a profité à l’Union sportive de Ouakam (Uso). Défaite par le Jaraaf (1-0) la semaine dernière, l’US Ouakam a retrouvé la voie du succès en s’imposant à domicile face à Teungeth FC (1-0), hier. C’est Djiby Ndoye (15e) qui a offert la victoire à son équipe, sur un corner exécuté par Alassane Gueye. Uso passe de la neuvième à la sixième place, avec 19 points, à cinq longueurs du podium. Les choses vont de mal en pis pour le champion du Sénégal en titre. TFC perd du terrain et se rapproche dangereusement de la zone de relégation. Les Rufisquois se retrouvent à la 12 position (15 pts), à deux unités seulement du premier relégable.

Casa dompte GFC

Le Casa Sports (13e, 15 pts) a fait une belle opération en déplacement sur la pelouse du stade Amadou Barry, ce samedi. Le club de Ziguinchor, qui retrouvait son ancien entraineur, Ansou Diadhiou, a pris le dessus sur le score de trois buts à deux face à Guédiawaye FC (9e, 17 pts). Ce match plein de rebondissement a démarré sur les chapeaux de roues, avec une bonne entame des Dakarois qui ont mené au score à deux reprises en première période. Les Crabes ont ouvert très tôt le score à la 4e minute par Patrick Basse (1-0). Mais les visiteurs ont égalisé par Abdoulie Bah (16e, 1-1). Aliou Tall a redonné l’avantage à GFC à la 41e minute (2-1). En seconde période, le Casa est revenu en force en renversant la tendance avec deux buts de Boubacar Coly (56e, 2-2), pour l’égalisation, et Ibrahima Kouyaté (71e,3-2), qui a scellé la victoire.

Jamono Fatick (16e, 10 pts) et Génération Foot (7e, 18 pts) ont fait match nul (1-1), samedi dernier. La dernière affiche de la 14e journée va opposer HLM (15e, 13 pts) à l’AS Pikine (14e, 14 pts), ce lundi au stade municipal des HLM.

Résultats Ligue 1 Jamono Fatick - Génération Foot 1-1 Oslo FA - Linguère 0-1 Guédiawaye FC - Casa Sports 2-3 Ajel - US Gorée 1-0 US Ouakam - Teungueth FC 1-0 Sonacos - Jaraaf 1-0 Lundi Stade municipal HLM 17h ASC HLM - AS Pikine Ligue 2 - 14e journée Cneps Excellence - AS Cambérène 1-1 AS Kaffrine - AS Douanes 0-1 Etoile Lusitana - Thies FC 3-0 Duc - ASC Saloum 1-0 Diambars - RS Yoff 2-0 Stade de Mbour - Niary Tally 1-1 Amitié FC - AS Bambey 0-0 Ndiambour - Essamaye FC 1-3

LOUIS GEORGES DIATTA