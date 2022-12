Mal-en-point en championnat, le Jaraaf de Dakar espère battre le l’AS Pikine, dans l’affiche phare de la 9e journée de Ligue 1, ce dimanche au stade Iba Mar Diop.

Le Jaraaf de Dakar est encore à la traine, dans la course pour le titre. Le club de la Médina, auteur d’un début de saison en dents de scie, pointe à la 9e place (11 pts), avec six longueurs de retard sur l’actuel leader. Les Vert et blanc, ayant enchainé deux défaites de suite, visent la victoire pour améliorer leur rang. Pour cela, les Médinois devront s’imposer face à l’AS Pikine (5e, 12 pts). Un résultat que les hommes de Youssoupha Dabo sont engagés à aller chercher devant leur public.

‘’On est prêt à les battre chez nous et le fera’’, a assuré l’entraineur du Jaraaf, en conférence de presse d’avant-match, ce vendredi. Pour y arriver, le technicien espère que ses joueurs rééditent le même contenu durant les trente-cinq premières minutes, quand son équipe menait avant de perdre contre la Linguère (2-1). ‘’On a été très bon pendant trente à trente-cinq minutes juste avant l’égalisation. On va essayer, sur ce match, de rester de façon continue dans cette intensité qu’on a eue en début de partie à Saint-Louis.’’ Mais cela ne va pas suffire, dit-il, si ses protégés ne corrigent pas les impairs des dernières rencontres perdues : ‘’Le manque de concentration, qui est un défaut bien sénégalais. Dans des moments importants, dans un match, on a tendance à se relâcher. Comme je l’ai dit aux joueurs : ‘dans les temps faibles, il faut qu’on soit rigoureux dans les déplacements défensifs’.’’

Pour sa part, l’AS Pikine a mis fin à une série de quatre journées sans victoire (trois nuls et une défaite), en s’imposant face à Teungueth FC (2-0). Le club de la banlieue veut continuer sur cette dynamique face au Jaraaf. Les Pikinois avaient défait les Médinois à l’aller (sur tapis vert à cause d’incidents ayant interrompu le match) et au retour, la saison dernière.

Teungueth FC - Casa Sports, duel de champions

La 9e journée de Ligue sera également marquée par le déplacement du champion du Sénégal en titre, Casa Sports (1e, 17 pts), sur la pelouse de son prédécesseur, Teungueth FC (8e, 11 pts). Ces deux équipes n’ont pas la même réussite, en ce début de saison. Le club de Ziguinchor a bien abordé la défense de son titre, puisqu’il contrôle la tête du classement. Sorti d’une victoire (3-1) face à Guédiawaye FC, qui lui avait chipé le fauteuil de leader, à l’issue de la 7e journée, le Casa veut s’offrir la tête de TFC pour consolider son leadership.

Mais les Rufisquois ne peuvent pas se permettre un nouveau revers, car, aspirant jouer les premiers rôles dans le championnat. N’ayant pas obtenu la moindre victoire en cinq sorties (trois défaites et deux nuls), les hommes de Mbaye Badji doivent se faire violence pour stopper l’hémorragie. Une victoire de Teungueth FC profiterait à Diambars (2e, 15 pts), qui compte seulement deux points de moins que le Casa, si les Académiciens de Saly gagnent devant l’AS Douanes (13e, 6 pts).

GFC à l’offensive de GF

Le stade Ibrahima Boye va abriter le choc entre Guédiawaye FC (3e, 14 pts) et Génération Foot (4e, 12 pts). Les Banlieusards, qui avaient perdu la tête du classement suite à leur défaite à Ziguinchor, espèrent revenir en force. Stoppés dans leur élan (quatre victoires successives), les Crabes veulent se relever de cette chute avec un succès face aux Grenats. Mais ces derniers visent une troisième victoire de rang qui leur permettrait de retrouver le podium.

La Linguère (11e, 9 pts), qui a défait le Jaraaf de Dakar, à Saint-Louis (2-1), se rend à Mbour pour affronter le Stade de Mbour (12e, 8 pts). La Sonacos de Diourbel (7e, 11 pts) accueille Dakar Sacré-Cœur (10e, 10 pts). La lanterne rouge, Cneps Excellence (2 pts), reçoit l’US Gorée (6e, 12 pts).

Programme Dimanche Stade Ngalandou Diouf 16h30 Teungueth FC - Casa Sports Stade Iba Mar Diop 16h30 Jaraaf - AS Pikine Stade Caroline Faye 16h30 Stade de Mbour - Linguère Stade Ely Manel Fall 16h30 Sonacos - Dakar Sacré-Cœur Stade Maniang Soumaré 16h30 Cneps Excellence - US Gorée Stade Ibrahima Boye 16h30 Guédiawaye FC - Génération Foot AS Douanes - Diambars FC Ligue 2 - 9e journée Dimanche Stade Massène Sène 16h30 Jamono Fatick - Keur Madior Stade Alassane Djigo 16h Port - AJEL 18h Duc - Ndiambour Lundi Stade Maniang Soumaré 16h30 Thiès FC - US Ouakam Stade Caroline Faye 16h30 Mbour Petite Côte - Amitié FC Stade Iba Mar Diop 16h30 HLM - Demba Diop Stade Maniang Soumaré 16h30 Wally Daan - Oslo

LOUIS GEORGES DIATTA