La 9e journée de Ligue met aux prises, ce dimanche, l’AS Pikine au champion en titre, Teungueth FC. Deux équipes en difficulté qui cherchent à se relancer dans le championnat.

La défense de son titre démarre difficilement pour Teungueth FC (2e, 13 pts). Le club de Rufisque se trouve en eaux troubles en ce moment et enchaîne les mauvais résultats. Pourtant, les Rufisquois ont bien entamé la saison avec une victoire d’entrée, un nul, puis deux victoires d’affilée. Mais depuis quatre matches, l’équipe coachée par Sidaty Sarr ne parvient plus à gagner (trois nuls et une défaite). Pire, TFC a concédé sa première défaite à domicile face au promu Oslo Football Academy (1-2, 6e journée).

Les champions du Sénégal en titre doivent se ressaisir pour rester dans le peloton de tête. Cela se fera en retrouvant la voie du succès au stade Alassane Djigo de Pikine, dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Les Rufisquois doivent soigner leur défense, leur force d’antan qui semble devenir leur talon d’Achille depuis quelque temps. En quatre rencontres, elle a encaissé quatre buts (un but par match). Cette solidité défensive, les hommes du coach Sidaty en auront besoin, surtout face à l’adversaire de ce week-end. Il s’agit de l’AS Pikine (14e, 7 pts), en quête de relance, qu’ils vont visiter ce dimanche. Malgré sa position et ses résultats peu reluisants, l’équipe pikinoise reste redoutable, surtout à domicile où elle est invincible. D’ailleurs, Teungueth FC l’a appris à ses dépens la saison dernière. Sur le chemin du sacre, les Rufisquois ont essuyé l’une de leurs rares défaites (4 en 26 journées) sur la pelouse de l’AS Pikine.

GF - Dakar SC, le choc des Académiciens

Le stade Lat Dior de Thiès sera le théâtre d’un autre choc, ce dimanche. Il s’agit du duel entre Académiciens, opposant Génération Foot (13e, 7 pts) à Dakar Sacré-Cœur (6e, 11 pts). Les deux équipes sont logées de part et d’autre des deux moitiés du tableau de classement, ce qui témoigne de leur état de forme respectif en ce début de championnat. L’académie de la Sicap titille le haut du tableau, avec seulement deux points de retard sur le podium, alors que l’équipe de Déni Birame Ndao flirte avec la zone de relégation. Les deux formations partagent néanmoins le désir de se relancer. Dakar Sacré-Cœur, qui n’a plus gagné depuis deux journées (un nul et une défaite), vise la victoire pour remonter dans le haut du tableau, tandis que Génération Foot veut décrocher un second succès pour s’éloigner de la zone rouge, après cinq matchs difficiles (trois nuls et deux défaites).

WallyDaan défie GFC

WallyDaan FC de Thiès (3e, 12 pts) est la grande surprise de ce début de championnat. Malgré son statut de promu, le club thiessois n’a pas froid aux yeux face aux cadors de l’élite. Tombeur de l’actuel leader, US Gorée (2-3), de Jamono Fatick (0-1) et du Casa Sports (0-1), WallyDaan a maintenant Guédiawaye FC (8e, 10 pts) dans son viseur. Les Thiessois reçoivent les Dakarois et visent une seconde victoire de rang, ce samedi au stade Lat Dior. Pour sa part, GFC espère prendre les trois points lors de ce déplacement pour remonter dans le top 5 du classement. Les hommes d’Ansou Diadhiou ont été stoppés dans leur élan par Oslo (1-1) la journée dernière, après leur succès sur Ajel (2-1) le week-end précédent.

C’est le même objectif de succès que le Casa Sports vise, ce samedi, lors de son déplacement sur la pelouse de Jamono Fatick (16e, 4 pts), qui cherche toujours sa première victoire de la saison. Le même jour, à Diourbel, la Sonacos (4e, 12 pts) accueille Ajel (9e, 9 pts) de Rufisque. Le lendemain, l’US Ouakam (10e, 9 pts) reçoit Oslo (11e, 8 pts) au stade municipal de Ngor. L’ASC HLM (7e, 11 pts) va en découdre avec la Linguère de Saint-Louis (15e, 5 pts). La dernière affiche de la 9e journée va opposer le leader, US Gorée (17 pts), au Jaraaf de Dakar (5e, 11 pts), lundi prochain.

Programme Ligue 1 Samedi Stade Massène Sène

16h30 : Jamono Fatick - Casa Sports

Stade Ely Manel Fall

16h45 : Sonacos - AJEL

Stade Lat Dior

18h : WallyDaan - Guédiawaye FC Dimanche Stade municipal Ngor

16h30 : US Ouakam - Oslo

Stade Lat Dior

16h15 : Génération Foot - Dakar Sacré-Cœur

Stade Alassane Djigo

16h30 : AS Pikine - Teungueth FC

Stade municipal HLM

16h30 : HLM - Linguère Lundi Stade Djigaly Bakayokho

16h45 : US Gorée - Jaraaf Ligue 2 - 9e journée Samedi Stade Djaguily Bagayokho

16h45 : AS Douanes - ASC Cambérène

Stade Babacar Gaye

16h30 : AS Kaffrine - ASC Saloum

Stade Alassane Djigo

16h30 : Étoile Lusitana - Amitié FC

Stade municipal HLM

16h30 : Niary Tally - Essamaye FC Dimanche Stade Caroline Faye

16h30 : Diambars - AS Bambey

LOUIS GEORGES DIATTA