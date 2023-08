Génération Foot est devenue championne du Sénégal à l’issue de la 24e journée de Ligue 1. L’Académie de Déni Birame Ndao a fêté son sacre le 23 juillet dernier, devant son public. ‘’EnQuête’’ refait le parcours des Grenats à travers les cinq dates clés qui ont marqué le troisième titre de leur histoire.

GF-AS Pikine (2-0, 19 mars)

Le parcours de Génération Foot vers le titre ne s’est pas fait de façon rectiligne, malgré une bonne entame contre l’AS Pikine, le 16 octobre 2022. Les Grenats ont mis fin à leur série de deux défaites d’affilée au stade Alassane Djigo de Pikine, en s’imposant par deux buts à zéro. Les hommes du coach Balla Djiba ont été incapables de reproduire cette performance dans le temps. Il s’en est suivi une traversée du désert de cinq matches (deux défaites et trois nuls) qui a duré un mois. GF a réussi à stopper cette mauvaise passe en enchainant deux victoires, successivement contre l’AS Douanes et le Cneps Excellence sur le même score (2-0).

Mais cet embelli n’a pas duré. Les Académiciens vont connaitre un nouveau coup de mou en concédant trois matches sans victoire (deux défaites et un nul).

Entre-temps, Génération Foot a vu un bon nombre de ses joueurs partir pour le Chan, remporté par le Sénégal en Algérie. Et la Ligue de football professionnel a été obligée de reporter les deux derniers matches de la manche aller de l’équipe. Cette pause a visiblement fait du bien aux Grenats. Car à la reprise, pour le compte de la 14e journée, le 19 mars 2023, les hommes du coach Djiba ont renoué avec le succès contre leur première victime de la saison, l’AS Pikine (2-0). Cette victoire a permis à GF de se relancer en passant de la 11e à la 7e place (19 pts).

Quatre jours plus tard, Barthélemy Diouf et ses coéquipiers ont profité de leur match retard, comptant pour la 12e journée, pour enregistrer un deuxième succès de rang.

Casa-GF (1-1, 26 mars)

Ayant retrouvé un second souffle avec deux victoires précieuses face à l’AS Pikine et DSC, Génération Foot doit effectuer un voyage périlleux à Ziguinchor pour affronter le Casa Sports en match de la 15e journée, le 26 mars. Le champion du Sénégal en titre, qui occupait la 3e place à seulement deux longueurs de Diambars, leader du moment, avait besoin des trois points pour espérer récupérer la première place. Les visiteurs ont réussi à obtenir le point du nul au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Ils ont ouvert le score grâce à Idrissa Guèye (19e). Mais le Casa a égalisé avant la fin de la première période par Raymond Ndour (34e).

Mais ce point a été précieux pour les Académiciens de Déni Birame Ndao qui ont pu grappiller un rang en se hissant à la 6e place (20 pts).

GF-TFC (2-1, 2 avril)

Le partage de points entre le Casa Sports et Génération Foot s’est révélé être une véritable passation de pouvoir à l’amiable. Depuis ce voyage à Ziguinchor, les Grenats ont entamé une série de 11 victoires jamais égalée depuis l’avènement du foot professionnel en 2009. Le 2 avril dernier, GF devait recevoir un autre cador du championnat, Teungueth FC, pour le compte de la 16e journée. Malgré le calibre de l’adversaire, les hommes de Balla Djiba s’en sont sortis avec une courte victoire (2-1). Celle-ci a précédé une dizaine d’autres toutes aussi précieuses. Ces trois points leur ont permis de remonter sur le podium (3e) derrière Guédiawaye FC (1er, 29 pts) et Diambars (2e, 28 pts).

Sonacos-GF (0-1, 30 avril)

Avec deux points de retard sur Diambars à l’issue de la 18e journée, Génération Foot n’a jamais été aussi proche du fauteuil de leader. Ainsi, les Grenats ont la possibilité de se hisser en tête, en cas de victoire face à la Sonacos et de faux-pas des Académiciens de Saly. Les protégés de Balla Djiba ont eu la baraka, car au moment où ils prenaient le dessus sur le club de Diourbel (0-1), Diambars a été tenu en échec par le Jaraaf de Dakar (0-0). GF en a profité pour égaler le nombre de points de l’équipe de Saly (35 pts, +9) et prendre les rênes du championnat grâce à une meilleure différence de buts (+10).

Diambars-GF (0-1, 15 juillet)

En s’installant sur le fauteuil de leader grâce à son succès à Diourbel, Génération Foot a amorcé le dernier sprint vers le titre. Ayant déjà établi une série de cinq victoires successives, les Grenats ne comptaient pas s’arrêter en si bon chemin.

Ainsi, ils ont maintenu leur dynamique victorieuse en dominant tour à tour l’AS Douanes (1-0), le Cneps Excellence (0-2), Guédiawaye FC (2-1) et US Gorée (4-1). Cette large victoire face aux Insulaires a même permis à GF (47 pts) de prendre le large (cinq points d’avance) sur son dauphin Diambars (42 pts). Cette avance assez confortable a donné la possibilité à l’Académie de Déni Birame Ndao d’entrevoir sérieusement le titre. De telle sorte qu’elle pouvait devenir championne avant le terme du championnat, dès la 24e journée. Devant se déplacer sur la pelouse de son poursuivant direct, le 15 juillet dernier, coach Djiba et ses poulains devaient s’imposer pour être sacrés champions du Sénégal. Face à la détermination des Grenats, la volonté des Mbourois n’a pas suffi à les freiner. Victorieuse 1-0 grâce à Pape Moussa Fall (60e), Génération Foot est devenue championne du Sénégal pour la troisième fois de son histoire, quatre ans après son dernier titre.

LOUIS GEORGES DIATTA