La venue du nouvel investisseur Arctos Sports Partners, qui récupère 12,5 % de parts du PSG, va permettre un accroissement encore plus important du club de la capitale. QSI se frotte les mains, car l’arrivée de ces centaines de millions d’euros participera aux prochains projets d’envergure.

C’est un deal à faire pâlir les plus grandes marques mondiales. Espéré depuis plusieurs mois, le PSG vient d’annoncer la venue d’un tout nouvel investisseur, Arctos Sports Partners. «Pour QSI, outre l’arrivée d’un partenaire stratégique de premier plan et de nouveaux investissements pour faire passer le club à la vitesse supérieure, la transaction avec Arctos symbolise également l’incroyable croissance et l’appréciation de la valeur du PSG sous la tutelle de QSI depuis plus de dix ans, établissant ainsi une nouvelle référence dans le football européen», écrit le communiqué du club.

Après avoir réfléchi à prendre entre 5 et 15 %, le partenaire américain a finalement opté pour un chiffre d’environ 12,5 % de participation. « Nous sommes heureux d’accueillir Arctos dans la famille du Paris-Saint-Germain, comme partenaire et investisseur stratégique. En tant que club et institution, nous entrons dans la prochaine phase passionnante de la croissance et du développement du PSG », a réagi Nasser Al-Khelaïfi. Avec une valeur d’ensemble du club estimée à 4,25 milliards d’euros, Arctos a donc récupéré sa part pour 531 M€.

531 M€ entrés dans les caisses pour QSI

Cette participation a beau être minoritaire, le club toujours détenu par QSI va poursuivre sa croissance. Cet apport offrira un plus grand développement d’un point de vue marketing notamment, mais aussi d’accroître les revenus, et pourquoi d’amener plus de présence à la marque PSG à de nouveaux marchés, ou du moins la renforcer comme aux États-Unis. Cette multipropriété facilitera également l’organisation d’évènements sportifs et même extra sportifs, toujours marqué du sceau du célèbre logo à la tour Eiffel.

Avec cet argent frais, le propriétaire qatari va pouvoir accélérer ses prochains projets autour du club. Outre la prolongation de Kylian Mbappé, sujet marronnier, il y a aussi la question du stade. En conflit avec la mairie de Paris quant aux travaux d’agrandissement du Parc des Princes, QSI réfléchit à faire construire sa propre enceinte. Il a d’ailleurs achevé cet été le Campus PSG à Poissy, quittant l’historique Camp des Loges. Pour rappel, le club a été racheté par Qatar Sport Investement pour 70 M€ à l’été 2011. Les temps ont bien changé en l’espace de 12 ans.

FOOTMERCATO.NET