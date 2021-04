Les Sénégalais Idrissa Gana Guèye, Abdou Diallo et Edouard Mendy sont bien partis pour une qualification en demi-finales de la Ligue des champions avec leurs clubs respectif, le Paris Saint-Germain, vainqueur (2-3) face au Bayern, et Chelsea, qui a défait Porto (0-2).

La manche retour des quarts de finale de la Ligue des champions de l’Uefa démarre ce soir avec deux affiches au programme. Le Paris Saint-Germain, victorieux à l’aller sur la pelouse du Bayern Munich (2-3) et Chelsea, qui est allé prendre les trois points au Portugal en s’imposant face au FC Porto (0-2), vont tenter de valider leur ticket pour les demi-finales à domicile. Idrissa Gana Guèye, auteur d’une prestation de haute facture à l’Allianz Arena, il y a une semaine, devrait démarrer la partie au milieu de terrain. Alors que son compatriote et coéquipier au PSG, Abdou Diallo, est forfait pour ce match retour pour cause de maladie. D’ailleurs, il a été sorti à l’aller à la mi-temps et remplacé par Bakker.

Du côté des Blues, Edouard Mendy devrait être aligné dans les cages. Imparable à l’aller, le portier sénégalais avait gardé le but inviolé. L’ancien Rennais a enregistré son 7e clean sheet en 8 rencontres de Ligue des champions, détenant ainsi la meilleure statistique jamais réalisée par un gardien de but de Chelsea dans une même saison en C1. Le record était détenu jusque-là par Petr Cech avec 5 clean sheet durant les saisons 2005-2006, 2008-2009 et 2011-2012.

Le PSG veut ‘’gagner’’ à tout prix

Avec une victoire d’un but d’écart et trois buts marqués à l’extérieur, le Paris Saint-Germain a réussi un joli coup en terre bavaroise. Cet avantage devrait permettre à Idrissa Gana Guèye et ses coéquipiers d’aborder la manche retour avec plus de sérénité.

Pour le coach parisien, l’objectif est la qualification. Pour cela, le mot d’ordre n’est rien d’autre que la ‘’gagne’’. ‘’On a énormément de confiance, mais on doit penser à gagner ce match pour se qualifier. Munich est le champion en titre et a gagné 6 titres, et est donc le favori. Nous, nous aspirons à gagner. Pour le club, être en demi-finales serait quelque chose d’important’’.

Le PSG va enregistrer une absence de taille, avec la blessure de Marquinhos, auteur du 2e but à l’aller. Le Brésilien ne sera pas de la partie, ce soir. Mauro Icardi ne sera pas dans le groupe, également. Marco Verratti, qui avait manqué le voyage en Allemagne à cause d’un test positif à la Covid-19, est incertain. Mais l’Italien a été testé négatif, ce week-end. ‘’Marco Verratti aura peut-être du mal à débuter et on verra son évolution demain’’, a précisé Mauricio Pochettino. Le technicien argentin s’attend à ce que le Bayern mette en ‘’difficulté’’ son équipe. Mais, dit-il, ‘’c’est dans ces moments qu’il faut montrer la force, la solidarité et la solidité pour affronter ces moments’’.

Pour sa part, le coach du Bayern, Hans Flick, reste ‘’optimiste’’ quant aux chances de qualification de sa formation, malgré l’absence de son attaquant-vedette, Robert Lewandowski. Pour lui, le mental sera l’élément clé de ce match. ‘’A l’aller, nous avons eu beaucoup d’occasions, il faudra mieux gérer nos situations face au but adverse. Nous sommes très confiants. Si nous sommes efficaces offensivement, je suis très optimiste quant à nos chances de rester en course’’.

Auteur d’un doublé à l’Allianz Arena, Kylian Mbappé ne laisse pas indifférent Flick. Ce dernier compte bien mettre en place un plan spécial pour mettre le jeune attaquant français hors d’état de nuire. ‘’Nous voulons l’empêcher de recevoir des ballons, couper les transmissions’’.

Chelsea prêt à livrer une ‘’dure bataille’’

En allant s’imposer en déplacement sur la marque de deux buts à zéro, Chelsea s’est rendu la tâche plus facile. Avec une marge de deux buts d’écart marqués à l’extérieur de surcroît, les Blues ont presque anéanti les chances de qualification des Portugais. Les Dragons doivent à tout prix marquer, au moins, trois buts et ne devront pas en encaisser plus d’un. Une mission délicate pour les Bleu et Blanc qui auront en face, en plus d’une défense prête à en découdre, un gardien de but spécialiste des clean sheet.

Malgré le grand pas effectué à l’aller, le coach de Chelsea invite ses joueurs à garder la lucidité. ‘’Nous ne devons pas nous perdre dans des rêves, des espoirs ou des discours. Nous sommes ici pour nous concentrer sur le fait que nous avons une dure bataille à livrer en quarts de finale’’, a déclaré Thomas Tuchel en conférence de presse d’avant-match.

LIGUE DES CHAMPIONS Programme Mardi 19h PSG - Bayern (3-2) Chelsea - Porto (2-0) Mercredi 19h Liverpool - Real Madrid (1-3) Dortmund - Manchester City (1-2)

LOUIS GEORGES DIATTA