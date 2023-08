L’Olympique de Marseille a renoué avec la victoire à domicile face à Brest (2-0), pour le compte de la 3e journée de Ligue 1, avec un but d’Ismaïla Sarr qui a ouvert son compteur en scellant le succès de l’OM.

Contrairement aux nombreuses ratées contre le FC Metz, la journée précédente, la réussite a été au rendez-vous pour Ismaïla Sarr, ce week-end. L’attaquant sénégalais a largement participé à la victoire de l’Olympique de Marseille (2-0) contre Brest, ce samedi en match comptant pour la 3e journée de Ligue 1. Dans une chaude ambiance au Vélodrome, les Marseillais ont réalisé une entame idéale avec un coup franc de Veretout déposé sur la tête de Mbemba (1-0, 4e).

Malgré les attaques répétées des Brestois, les Olympiens ont tenu bon. Au retour des vestiaires, les visiteurs ont continué à pousser sans parvenir à trouver la brèche. Les Marseillais ont été très réalistes et patients. Tout juste entré en jeu, Vitinha, sans toucher le ballon, forçait Bizot à s’interposer sur un centre de Lodi et Sarr a bien suivi et poussé la balle au fond des filets pour doubler la mise (2-0, 65e). Grâce à ce 2e succès, Marseille est revenu à la 2e place du classement, à égalité (7 pts) avec l’actuel leader, l'AS Monaco de Krépin Diatta et Ismaël Jakob, qui a arraché le nul sur la pelouse du FC Nantes (3-3).

À la fin de la rencontre, Ismaïla Sarr s’est dit soulagé d’avoir ouvert son compteur-buts en championnat sous les couleurs de l’OM. ‘’Aujourd'hui, mon but a été accordé, ça fait plaisir, sourit l'international sénégalais. Je suis très content d'avoir marqué mon premier but sous le maillot de l'OM. Ce but lève un petit poids, ça fait du bien. Je vais continuer. Il reste beaucoup de choses à travailler’’.

Malgré le score, le joueur a retenu un match difficile face à une formation brestoise teigneuse. ‘’Ce match a été compliqué en première mi-temps. Mais on est solide, on travaille en équipe, on a gagné en équipe. On a pris de mauvaises décisions et fait de mauvais choix, sur les contrôles, les passes, dans les derniers mètres. Le coach nous a demandé de rectifier tout cela et on l'a réglé en seconde mi-temps et ça a payé. Le public nous a fait du bien, il a poussé, nous a donné envie de gagner. Je donne tout pour les supporters qui se battent pour nous. On doit faire la même chose’’, a indiqué le champion d’Afrique en conférence de presse d’après-match.

Les Spurs enchainent, Pape Matar Sarr décisif

Pape Matar Sarr est en train de monter en galon à Tottenham. Après avoir marqué son premier but sous le maillot des Spurs, lors de la victoire face à Manchester United (2-0), le week-end dernier, l’ancien pensionnaire de Génération Foot s’est montré encore décisif pour sa deuxième titularisation successive. En déplacement à Bournemouth pour le compte de la 3e journée de Premier League, ce samedi, le jeune milieu de terrain de 20 ans a été décisif en envoyant une passe lumineuse à Maddison (17e) pour l’ouverture du score. Les Spurs ont ensuite doublé la mise par Kulusevski (63e) pour sceller cette victoire.

Avec sa colonie de Sénégalais, le FC Metz a décroché sa première victoire de la saison. Le promu, avec Cheikh Tidiane Sabaly et Lamine Camara titulaires, est allé s’imposer sur la pelouse de Clermont du portier sénégalais Mory Diaw. Sur une glissade du capitaine clermontois Ogier, Mikautadze (0-1, 69e) a récupéré la balle et a inscrit le seul but de la partie. Ibou Sané a fait son entrée en jeu à la 86e mn à la place du buteur.

