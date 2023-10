Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr et Ismaïl Jakobs ont marqué avec leurs clubs respectifs en championnat, ce week-end, avant la trêve internationale. Les Lions vont démarrer, ce lundi, le stage de préparation de la rencontre amicale contre le Cameroun, le 12 octobre à Lens.

Pour la dernière sortie avant le début du regroupement dans la Tanière, certains Lions se sont bien illustrés avec leurs clubs respectifs sur les pelouses européennes. C’est le cas de Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr et Ismaïl Jakobs, qui ont trouvé le chemin des filets, ce week-end.

Jackson enchaine

Chelsea est en train de remonter la pente. Après un début de championnat difficile, les Blues ont enchainé pour la première fois deux victoires d’affilée en s’imposant, samedi, sur la pelouse de Burnley par quatre buts à zéro. À l’image de son équipe, Nicolas Jackson est également sur une pente ascendante. L’attaquant sénégalais, qui a démarré le match sur le banc, est entré en seconde période (46e, Broja) pour participer au festival de buts des Blues. L’ancien joueur du Casa Sports a inscrit le quatrième but de Chelsea à la 74e mn. Auteur du but de la victoire en Coupe de la Ligue contre Brighton (1-0), il a retrouvé encore le chemin des filets au Turf Moor. C’est son 2e but en championnat. Cette victoire a permis à Chelsea de remonter à la 11e place, avec 11 pts.

Ce résultat a redonné le sourire à Mauricio Pochettino, qui entrevoit la suite avec plus d’optimisme. ‘’L'équipe était bonne, la performance était fantastique. C’est mérité. Nous sommes très heureux pour les joueurs et abordons la trêve internationale avec un sentiment différent de celui de la dernière trêve. Nous continuerons à pousser et à travailler dur pour essayer d'être meilleurs le mois prochain’’, a déclaré le technicien argentin.

Sarr inscrit son 3e but, Jakobs montre la voie aux Monégasques

Frustrés par Brighton (2-2) en Ligue Europa jeudi dernier, les Marseillais se devaient de bien réagir en championnat au Vélodrome pour se refaire le moral. Avec Ismaïla Sarr et Iliman à gauche et à droit de l’attaque, les Phocéens ont plutôt bien démarré la partie avec plus de chance face au Havre. Dès la 18e mn, les hommes de Gattuso ont pris l’avantage grâce au défenseur sénégalais du Havre, qui a marqué contre son camp. Sur un centre de Ndiaye, sur le côté droit, Arouna Sanganté, sous la menace d’Aubameyang, a envoyé le ballon au fond de filets de Yehvann Diouf. Trois minutes plus tard, le Gabonais a aggravé le score (21e, 2-0) sur un service du Marocain Harit.

Très actif sur son côté, Ismaïla a lui aussi apporté sa contribution en donnant plus d’éclat à la victoire de l’OM. Sur une talonnade d’Aubameyang, l’ancien Rennais a été plus rapide que la défense havraise pour inscrire son troisième but en Ligue 1 (84e, 3-0) cette saison.

L’AS Monaco a consolidé sa 2e place en allant s’imposer sur la pelouse du Stade de Reims (1-3), avec Jakobs et Krépin Diatta en pistons gauche et droit. Pour aider son équipe à enregistrer une 2e victoire successive, Ismaïl Jakobs a fait un dépassement de fonction en se muant en buteur. Le latéral gauche des Lions a ouvert le score en première période (42e, 0-1). Il n’avait plus marqué depuis 2021, au FC Cologne.

De retour des vestiaires, les Monégasques ont trouvé la faille dès la première minute de jeu par Balogun (46e, 0-2). L’international sénégalais va encore se mettre en évidence, cette fois en passeur décisif, pour le 3e but de Ben Yedder (49e, 0-3).

