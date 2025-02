La grande surprise de la nouvelle liste des médias publiée par le ministère de la Communication, c'est l'absence de Dakaractu, connu pour son professionnalisme et qui figure parmi les entreprises de presse en ligne les plus sérieuses. Dans un communiqué, la direction déplore : “Les professionnels des médias ont été surpris de constater son absence dans la liste publiée aujourd'hui (hier) lors de la conférence de presse des autorités étatiques. Une situation ubuesque qui semble découler de la volonté manifeste de marginaliser un média qui, visiblement, dérange.”

Le plus cocasse dans cette affaire, selon la source, c'est que Dakaractu a fourni toutes les pièces demandées et a coché toutes les cases de la plateforme mise en place pour répertorier les médias sénégalais. “La veille de la publication, mercredi, les noms et prénoms des journalistes de Dakaractu figuraient clairement sur la plateforme, tout comme leurs contrats enregistrés par les services de l'État. Contre toute attente, ces informations ont été effacées avant la publication officielle”, dénoncent les dirigeants de la boite qui estiment que par cet acte, le ministère met en péril des dizaines d'emplois.

Dakaractu, relève-t-on dans le communiqué, survivra à cette tempête. Tout en affirmant avec forces qu'ils ne demandent aucune faveur, l'entreprise exige le respect de ses droits. “Personne ne pourra nous empêcher d'exercer notre passion de manière légale. Face à cette situation, nous avons pris la décision difficile de fermer nos bureaux au Sénégal et de nous exiler provisoirement dans un pays où la liberté de la presse et la liberté d'entreprendre sont une réalité”, ont-ils relevé.