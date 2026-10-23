Les Éditions Flore Zoa annoncent une nouvelle édition du roman de Boubacar Boris Diop, paru en 1981. Accompagné d’une préface de Mongo Beti et d’une postface de Serigne Sèye, l’ouvrage sera disponible au Sénégal dès la semaine prochaine, selon l’éditeur.

Quarante-cinq ans après sa première publication, « Le Temps de Tamango » fait l’objet d’une nouvelle édition chez Flore Zoa. Le roman de Boubacar Boris Diop, qui interroge les espoirs et les désillusions des indépendances africaines, retrouvera les librairies sénégalaises dès la semaine prochaine, annonce la maison d’édition.

Cette édition comprend une préface de l’écrivain camerounais Mongo Beti et une postface de Serigne Sèye, de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle propose de découvrir ou de relire une œuvre traversée par les questions de pouvoir, de répression et de souveraineté.

Au cœur du récit figurent Ndongo Thiam, surnommé « Tamango », et Kaba Diané. Avec leurs camarades du M.A.R.S., ils affrontent un régime autoritaire. Le général français Navarro incarne, dans cette confrontation, la répression et la persistance de l’influence étrangère.

Le surnom de Ndongo Thiam renvoie au personnage de la nouvelle « Tamango » de Prosper Mérimée, devenu captif à bord d’un navire négrier avant d’y mener une révolte. Boubacar Boris Diop reprend cette figure littéraire pour explorer les luttes de l’Afrique après les indépendances et les obstacles auxquels se heurtent les aspirations à l’émancipation.

Pour les éditeurs, ces interrogations conservent leur pertinence dans les débats contemporains sur les trajectoires politiques africaines et les rapports avec les anciennes puissances coloniales. Ils présentent cette réédition comme une invitation à examiner le bilan des indépendances, les résistances aux dictatures et les perspectives d’un avenir souverain.

La remise en circulation du roman permettra ainsi à de nouveaux lecteurs de se confronter à ces questions à travers la fiction. Flore Zoa annonce sa disponibilité prochaine dans les librairies du Sénégal.

CHEIKH THIAM